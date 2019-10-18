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连续7个月保持5%以上增速

央企前三季度营收22.1万亿元

2019年10月18日08:19  来源：人民网－人民日报
 

本报北京10月17日电  （记者丁怡婷）记者从17日举行的国新办新闻发布会上获悉：前三季度中央企业累计实现营业收入22.1万亿元，同比增长5.3%，连续7个月保持在5%以上；累计实现净利润10567亿元，同比增长7.4%，呈向好趋势。

前三季度，32家央企净利润增幅超过20%，48家央企净利润增幅超过10%。央企完成固定资产投资1.6万亿元，同比增长6.8%，今年以来一直保持6%以上的增速，并且投资有效性不断增强，主要集中在加大天然气保供、油气勘探、5G商用开发运用、煤炭资源清洁高效利用等方面。央企研发投入同比增长25%。“特别是电网、电信这些行业，研发投入保持了快速增长。”国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗说。

9月末，央企平均资产负债率为65.7%，较上月末下降0.1个百分点，同比下降0.2个百分点；带息负债总额同比增长4.6%，低于去年同期增速1.5个百分点；带息负债比率39.2%，同比下降1.1个百分点，流动比率和速动比率均有所提升，整体偿债能力保持稳定。

对于不少人关心的混合所有制改革推进情况，数据显示，到去年底，混合所有制改革的户数占比超过70%，和2012年相比提高了20个百分点。

“混改不仅仅是变成混合所有制企业，‘混’是第一步，真正要使混改发挥有效作用，还得突出‘改’。”彭华岗说，下一步推进混改，完全采取市场化思路和方式推进。更重要的是，混改以后要进一步完善治理机制，特别是完善市场化经营机制，充分激发企业的内生动力，提高资本运用的效率。

此外，央企“走出去”不断推进。截至2018年底，央企境外单位11028户，境外资产总额7.6万亿元，全年营业收入5.4万亿元，利润1318.9亿元。与此同时，各类创新投资方式不断丰富。

《 人民日报 》（ 2019年10月18日 02 版）

(责编：杨曦、庄红韬)
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