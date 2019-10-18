央企交出亮眼成绩单 

10月17日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍了中央企业2019年前三季度经济运行情况。国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗介绍，央企前三季度累计实现营收22.1万亿元，总体上保持了稳中有进的态势。央企前三季度亮眼的成绩单，进一步增强了国家应对风险挑战、更好推进国有企业改革发展的信心和决心。

营收逾22万亿元，总体向好

“中国的经济保持了总体平稳，稳中有进的发展态势，特别是国家出台了一系列促进经济增长的政策措施，为企业的发展创造了良好的环境，提供了良好的外部条件。”彭华岗介绍，央企今年前三季度的表现可从四个方面来看：

——收入效益稳定增长。前三季度中央企业累计实现营业收入22.1万亿元，同比增长5.3%，连续7个月保持在5%以上；累计实现净利润10567亿元，同比增长7.4%，效益增速比1-8月加快0.5个百分点，呈向好趋势。

——有效投资稳步增长。前三季度中央企业完成固定资产投资1.6万亿元，同比增长6.8%，今年以来一直保持6%以上的增速，投资有效性不断增强，主要集中在加大天然气保供、油气勘探、5G商用开发运用、煤炭资源清洁高效利用等方面。

——研发投入快速增长。前三季度中央企业研发投入同比增长25%，特别是电网、电信等行业，研发投入保持了快速的增长。

——资产负债率稳中有降。9月末中央企业平均资产负债率为65.7%，较上月末下降0.1个百分点，同比下降0.2个百分点；带息负债总额同比增长4.6%，低于去年同期增速1.5个百分点；带息负债比率39.2%，同比下降1.1个百分点，流动比率和速动比率均有所提升，整体偿债能力保持稳定。

“今年以来，国资委和中央企业落实‘六稳’工作要求，坚持以供给侧结构性改革为主线，聚集实业、突出主业，加快新旧动能转换，经济运行保持了总体平稳，稳中有进的运行态势。”彭华岗表示。

调整结构，改革不停歇

“改革节点到2020年要取得突破性进展，截至目前，国有企业有一批重点改革任务取得了标志性的成果。”彭华岗说。

在减税降费方面，彭华岗介绍，今年1-9月，中央企业上缴税费1.7万亿元，同比下降了0.6个百分点。“这个下降表明了中央的降税降费的政策在企业里面得到了很好的落实，不仅仅是我们中央企业、国有企业，我相信各类所有制的企业都会有感受，国家的这些政策也有效地减轻了企业的整体税负。”彭华岗说。

在“处僵治困”方面，中央提出到2020年要清除所有的“僵尸企业”。截至到目前，“僵尸”和特困企业处置率已经超过95%，接近完成。彭华岗介绍，“僵尸企业”主要是一些长期处于亏损状态，生产产能较为落后的企业，处置这些“僵尸企业”主要是采取各种综合性的措施，有的是通过司法程序破产、关停，有的是通过兼并重组，发挥一些优势企业的作用，还有一些是在改革过程中采取多种措施，通过混合所有制改革，引进各类战略投资者等方式，加强管理、重组整合，使这些企业实现脱困得到更好的发展。

除此之外，混合所有制改革也在加快推进，截至去年底混合所有制改革的户数占比超过了70%，和2012年相比提高了20个百分点。

“推进供给侧结构性改革，更重要的是要推动国有经济布局结构调整，包括‘处僵治困’、压缩过剩产能、国有企业的瘦身健体。”彭华岗说，“近3年来，减少了法人户数1.4万户，压减比例达到26.9%，进一步优化了资源配置，企业的重组整合取得了积极的成效。”

“走出去”更深更远更实

中央企业“走出去”也在不断推进，取得明显成效。

彭华岗介绍，到2018年底，央企境外单位是11028户，分布在185个国家和地区，境外资产总额7.6万亿元，全年营业收入是5.4万亿元，利润是1318.9亿元。中央企业的“走出去”在自身发展的同时也带动了当地经济的发展，促进了社会就业，为推动中国与项目所在国的互利共赢、融合发展、共同繁荣做出了积极的贡献。

彭华岗认为，确保央企“走出去”走得更远、走得更深、走得更实，下一步要立足当地经济社会发展的实际，更加重视学习国际规则，尊重国际规则，运用国际规则，不断提升跨国管理能力，提升国际化经营的意识、管理经验和人才培养水平，积极履行社会责任，坚持本土化经营，主动融入当地社会，努力促进当地就业，同时要特别注意保护环境和节约资源，提高安全意识和风险防范能力。

彭华岗表示，从全国国有企业情况来看，前三季度，全国国资系统监管的企业营业收入41.8万亿元，同比增长7.4%，实现净利润2万亿元，同比增长8.9%；从企业内部条件看，企业的活力在不断激发。“国企改革不断深化，改革的力度不断加大，特别是紧盯市场，不断健全完善市场化的经营机制，加大正向激励力度，充分激发了骨干人才干事创业的积极性、主动性，企业的改革提高了企业的动力和活力。”彭华岗说，“这些都为我们完成好全年的目标任务打下了非常好的基础，也提振了我们完成全年任务的信心。”

(责编：杨曦、庄红韬)