前9月中国实际使用外资同比增6.5%

本报北京10月17日电 （记者王珂）商务部新闻发言人高峰17日介绍，今年前9个月，全国新设立外商投资企业30871家，实际使用外资6832.1亿元人民币，同比增长6.5%。9月当月，中国实际使用外资791.8亿元人民币，同比增长3.8％。

高技术产业吸收外资继续保持较高增幅。1-9月，制造业实际使用外资1882.1亿元人民币；服务业实际使用外资4867.2亿元人民币，同比增长12.9%。高技术产业实际使用外资2038亿元人民币，同比增长39.8%，占比达到29.8%。高技术制造业实际使用外资746亿元人民币，同比增长13.7%。其中，医药制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业实际使用外资同比分别增长40.7%、33.1%和10.7%。高技术服务业实际使用外资1292亿元人民币，同比增长61.3%。其中，信息服务、研发与设计服务、科技成果转化服务业实际使用外资同比分别增长52.4%、57.9%和74.4%。

东部和西部地区、自贸试验区吸收外资持续增长。东、西部地区实际使用外资同比分别增长6.8%和10.8%。自贸试验区实际使用外资988.4亿元人民币，占比为14.5%。

主要投资来源地投资基本保持稳定。主要投资来源地中，香港地区、澳门地区、新加坡、韩国、日本投资同比分别增长8.7%、51.4%、27.8%、28.7%和4%；“一带一路”沿线国家、东盟实际投入外资金额同比分别增长14.9%和17.5%。

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