聚焦经济民生 激发香港活力

图为香港维港两岸景致。

新华社记者 吕小炜摄

“只要我们坚定信心，恪守‘一国两制’原则，依法遏止暴力，尽早恢复社会秩序，相信很快便会见到风雨后的彩虹。”10月16日，在发表任内第三份施政报告时，香港特区行政长官林郑月娥信心满满地表示。

今年的报告以“珍惜香港 共建家园”为主题，共1.2万余字，分为六个部分和一个附篇，详细介绍了未来工作重点和本届特区政府就职以来的工作进度及承诺，涉及220多项惠民新措施。报告封面再次选用天蓝色，寓意香港可以很快雨过天青、重新出发。

直面土地住房问题

2019年施政报告着重关注房屋和土地问题。林郑月娥表示，房屋是香港社会目前最严峻的民生问题，也是部分民怨的根源，对此她从不掉以轻心。“我在这里订立一个清晰目标：我们要让每一个香港人和他的家人，不再需要为住屋问题费煞思量，都将可以在香港这个我们共同拥有的城市里面，建立一个属于自己的家。”

从具体措施来看，施政报告提出了针对房屋发展的短期和中期措施，例如大幅增加过渡性房屋项目，在未来3年将提供1万间住房，以纾缓居住环境恶劣和长时间等候公屋家庭的压力；继续推进满足青年人短暂住房需要的青年宿舍，目前有两个项目的1760间公寓将于未来两年落成，另外有5个可提供约1600间公寓的项目也在进行中。

在土地供应方面，林郑月娥提出特区政府会运用《收回土地条例》，收回三类私人土地用作公营房屋及相关设施发展，而目前已知会收回的私人土地约700公顷，预计当中有400公顷在未来5年收回，这个数字远多于过去5年收回的20公顷。

同时，施政报告还提出要利用“土地共享先导计划”，释放政府尚未规划但业权已整合的私人土地，加快短中期房屋供应；继续推动“明日大屿愿景”以及一些近海海岸的填海造地项目，创造大约1200多公顷新增土地。

多措并举改善民生

民生是最大的政治。林郑月娥在发表施政报告时表示，过去两份《施政报告》中公布的152项改善民生措施已大致完成或按序推进，今年她还将围绕爱护儿童、支援家庭等方面提出新举措。

为了儿童的健康成长，特区政府建议由2020/21学年起，将发放学习津贴的措施常态化，届时每位学生每年会获得2500港元的学习津贴，预计香港约有90万名学生受惠；有关部门计划在未来5年改造全香港超过170个康乐及文化事务署（康文署）辖下的公共游乐空间，让儿童更好地享受休闲时光。

为了市民的健康保障，林郑月娥表示，特区政府会加快把地区康健中心服务推展到全港18区，有条件的地区成立康健中心，其余地区设立属过渡性质的“地区康健站”，为区内居民提供健康推广、咨询及慢性病护理服务。

为了减轻市民的出行负担，这次的施政报告提出，优化今年推出的“公共交通费用补贴计划”，将每月补贴金额上限由现在的300港元提高至400港元；在交通情况许可下，减轻市民、公共交通营办商及运输业界使用特区政府收费隧道和管制区的费用；继续对离岛渡轮航线提供特别协助，补贴开支、稳定票价。

理性务实同舟共济

谈及经济发展，林郑月娥毫不讳言地指出，香港经济今年上半年按年仅增长0.5%，是2009年经济衰退以来最差的表现。近月的暴力事件更令香港经济面对史无前例的重大挑战。但她坚信，凭借“一国两制”的独特优势和基本法的全面保障，凭借香港的深厚根基和背靠祖国的机遇，凭借香港人理性务实、同舟共济的拼搏精神，香港定能排除万难，重新出发。

面对经济下行压力，施政报告提出，特区政府除协助香港企业向内地市场推广产品和服务外，正向相关中央部委争取政策支持，为一些以往以出口为主而希望转为内销的香港企业提供税务优惠和简化审批程序等，以提升企业进入内地巿场的竞争力。同时，特区政府会继续拓展海外市场，例如组织考察团，邀请内地企业与香港企业一同在“一带一路”经济体进行推广活动，并寻求相关中央部委的政策支持，向有意到中国于海外建设的经贸合作区发展的香港企业提供与内地企业相同的鼓励措施和便利政策。

报告还提出多项新措施为业界纾困及开路，包括延长深圳湾口岸通关时间至24小时、扩大“科技人才入境计划”适用范围、为海运业务提供税务优惠、开设新信贷担保产品协助有意创业人士、建设第三个创新香港研发平台、为私募基金建立有限合伙制度等。

据悉，施政报告发表后，林郑月娥还将邀请社会领袖、专家、学者，继续深入、独立地审视香港的社会矛盾和须正视的深层次问题，并就施政报告相关举措及其他社会事项与网民和社会各界展开对话沟通。

(责编：杨曦、庄红韬)