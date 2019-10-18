大湾区又一重大水利项目建成

本报珠海10月17日电 （记者贺林平）17日，粤港澳大湾区又一重大水利项目——第四条对澳供水管道工程正式通水。这标志着珠海对澳门供水量增加的同时，还实现双线路供水，大大提高了供水保证率。

作为粤澳供水合作的重点项目，第四条对澳供水管道工程包括新建供水管道15公里，新建洪湾泵站1座，概算总投资5.25亿元人民币。工程历时约3年，于今年4月完工。工程通水后，珠海对澳门供水能力从每天50万立方米提升至70万立方米。在此之前，对澳供水的三条管道均从竹仙洞水库进入澳门，此次增加了从氹仔方向进入澳门的供水管路，从而实现双线路供水，水源抗风险能力和安全保障能力大幅提升。

据悉，广东1960年3月建成竹仙洞水库和银坑水库，正式向澳门供水。本世纪以来，由于珠澳两地经济发展，供水需求快速增加。广东除不断兴建新的对澳门供水工程以外，还和澳门建立了政府间常态化的供水合作机制。2007年、2009年，粤澳相继签订了《粤澳供水合作框架协议》《粤澳供水协议》，使双方在政府层面建立了更加稳定的供水合作机制，促进了水资源的合理利用和保护。

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