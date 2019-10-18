人民网>>财经

养老服务推出新“国标”

韩秉志

2019年10月18日08:36  来源：经济日报
 
原标题：养老服务推出新“国标”

　　10月16日，人力资源和社会保障部、民政部联合颁布了《养老护理员国家职业技能标准（2019年版）》，明确将养老护理员分为五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师5个等级。

　　养老护理员是从事老年人生活照料、护理服务的人员，是养老服务的主要提供者，是养老服务体系的重要支撑保障，是解决家庭难题、缓解社会问题、促进社会和谐的重要力量。但现阶段，我国养老护理员队伍面临着数量短缺、人员素质参差不齐、专业能力有限、流失率较高等发展困境。

　　“养老护理员国家职业技能标准是指导养老护理员培养培训、开展职业技能等级认定和规范养老护理职业行为的基本依据。”人社部职业能力建设司有关负责人介绍，《养老护理员国家职业技能标准》于2002年颁布实施，2011年首次修订。2012年以来，我国养老服务不断涌现新的需求，养老护理工作呈现出新的发展趋势，特别是2.49亿老年人和4000万失能半失能老年人及其家庭照护需求日渐庞大，而现有养老护理从业人员仅30万，远不能满足养老服务需求。

　　对此，民政部养老服务司有关负责人表示，为破解养老服务业发展面临的人才瓶颈，建设一支数量充足、素质过硬的养老护理员队伍，《养老护理员国家职业技能标准（2019年版）》作出了一些修改。比如，通过“一升一降一转型”，扩大养老护理员队伍。“一升”指的是《标准》将养老护理员的职业技能等级由4个增至5个，新增“一级/高级技师”等级，畅通养老护理员职业发展通道。“一降”指的是降低了对五级/初级工工作内容、技能要求、相关知识的要求；同时将“普通受教育程度”，由“初中毕业”调整为“无学历要求”。“一转型”指的是根据其他职业与养老护理员的关联性，规定护士、家政服务员在申报职业技能等级认定时，其从业年限可视为养老护理工作的从业年限，为相关职业从业人员转型发展为养老护理员提供路径。

　　新“国标”在养老护理员各职业等级中，新增居家、社区养老服务技能要求，提升养老护理员上门服务能力，适应居家和社区照护的巨大需求；在“基础知识”中新增“消防安全”内容，提高养老护理员火灾防控能力，提升养老服务安全管理水平；为回应和满足社会对失智老年人照护需求，新增失智老年人照护要点与沟通技巧。同时，在二级/技师、一级/高级技师等级，新增“能力评估”和“质量管理”工作内容，提高高等级养老护理员的管理能力。

　　“要确保到2022年底前培养培训1万名养老院院长、200万名养老护理员、10万名专兼职老年社会工作者，切实提升养老服务持续发展能力。”民政部养老服务司有关负责人表示，民政部将通过开展养老服务人才培训提升行动、构建鼓励养老护理员从业的政策措施、加强养老护理员信息信用管理、建立养老护理员褒扬机制等措施，加快培养养老服务人才，增强养老护理员的职业吸引力。

(责编：杨曦、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved