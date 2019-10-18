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网贷行业出清和转型势在必行

钱箐旎

2019年10月18日08:36  来源：经济日报
 
原标题：网贷行业出清和转型势在必行

　　P2P网贷行业又遭“精准打击”。10月16日，湖南省地方金融监督管理局网站发布公告称，根据国家P2P网贷整治有关文件精神及《湖南省P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作方案》《湖南省P2P网络借贷机构合规检查工作方案》要求，经各市州现场检查验收，省互金整治办、P2P网贷整治办等相关部门会商会审，一致认定该省整治名单内纳入行政核查的24家网贷机构P2P业务均不符合“一办法三个指引”有关规定，现予以取缔。

　　记者了解到，这24家机构包括久融金融、创世介贷/介贷网、发发金融/国金所、升隆财富、看看钱包、信投宝、湖湘贷/湖湘财富、工程惠贷、星火钱包、建工E贷、坤融网、钱途无忧、债融易、中兴易贷、惠富天下、余易贷、利聚网、云金融、世富资本、58车贷、蜂投网、万利金融、新融网、e资产。

　　一石激起千层浪，湖南全面取缔P2P业务引发社会广泛关注。为何湖南要“一刀切”？其他地区会否跟进？

　　取缔的原因在上述公告中有明确表示，2016年以来，湖南省P2P网贷行业一直在进行专项整治，至今未有一家平台完全合规通过验收。该省其他开展P2P业务的机构及外省在湘从事P2P业务的分支机构均未纳入行政核查，对其开展的P2P业务一并予以取缔。换言之，湖南省内纳入行政核查与未纳入行政核查的所有P2P网贷业务将被全部取缔。

　　在不少业内人士看来，此次湖南省“一刀切”行为或许不会是个例，但各地情况不一样，需要因地制宜。“对于湖南省‘一刀切’P2P网贷并不意外，因为湖南省的P2P网贷平台数量和规模均较小，难以达到监管试点要求，当然这也可能与当地监管部门对P2P网贷态度有关。”网贷之家研究院院长张叶霞表示，湖南省清退全部P2P网贷平台意味着行业监管主基调仍是清退，后续其他省市可能会陆续跟进，不排除会有其他省市同样采取“一刀切”措施的可能性。

　　零壹研究院院长于百程表示，全国大部分地区的P2P规模都比较小，规范度也有限，较难达到合规标准，清退在预期之内。接下来重点是北上深等主要地区的P2P整改和监管试点的动向。

　　对于P2P的最终走向，不少业内人士表示还难以判断，目前而言，出清和转型是主要方向。

　　实际上，就在湖南省“一刀切”P2P网贷行业的前一天，在中国人民银行举行的2019年第三季度金融统计数据新闻发布会上，金融市场司司长邹澜还谈到了现在P2P网贷风险专项整治工作进展等问题，称稳妥有序推进合规网贷机构纳入监管的工作，力争在2020年上半年基本完成网贷领域存量风险化解。

　　邹澜表示，“2016年根据党中央、国务院的安排启动了互联网金融风险专项整治的工作，到目前已经过去3年多了。今年以来，网贷风险整治工作取得了比较大的进展，借贷余额、借贷人数、在营机构数量均大幅下降。下一步，中国人民银行将按照3年防范化解重大金融风险攻坚战的统一安排，继续配合银保监会深入推进网络借贷领域专项整治，稳妥有序推进合规网贷机构纳入监管的工作，力争在2020年上半年基本完成网贷领域存量风险化解。

　　可见，对P2P网贷行业的专项整治还将继续深化。

　　值得关注的是，受成交规模下降及资金供需平衡变化等影响，P2P网贷综合收益率也持续下滑。9月份，P2P网贷行业综合收益率为9.67%，降至近一年最低值，环比下降16个基点（1个基点=0.01%），同比下降63个基点。

　　业内人士提醒，尽管当前网贷行业收益率有所下降，但相对货币基金、银行理财产品等的收益较高。不过，高收益意味着高风险，是否要出借，还应多方权衡。“今年以来，存量压降，风险出清，引导良性退出是网贷监管的主要方向。在行业出清的背景下，出借人要以安全为第一位，谨慎出借。”于百程说。

(责编：杨曦、庄红韬)
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