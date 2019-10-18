原标题：减税降费超预期 财政收支运行稳

减税降费是今年积极财政政策的头等大事。减税降费坚持普惠性减税与结构性减税并举，聚焦减轻小微企业税负，重点支持了民营和小微企业发展，企业减税红利再投资比例上升，有力促进了企业加大研发投入。下一步，财政部将多管齐下应对收支平衡压力，并将密切关注地方财政运行情况，指导各地扎实做好财政收支预算管理，及时采取必要的防范化解措施，确保地方财政运行平稳——

10月17日，财政部召开新闻发布会披露，1月份至9月份累计，全国一般公共预算收入150678亿元，同比增长3.3%；全国一般公共预算支出178612亿元，同比增长9.4%。财政部有关负责人在回答经济日报记者提问时表示，目前各项减税降费措施落实有力，效果正在逐步显现，全年减负量将比预计的近2万亿元要多。

全年减税降费将超2万亿

统计显示，前9个月全国一般公共预算收入中，中央一般公共预算收入72045亿元，同比增长3.5%；地方一般公共预算本级收入78633亿元，同比增长3.1%。全国一般公共预算收入中的税收收入126970亿元，同比下降0.4%。

“减税降费是今年我国积极财政政策的头等大事。按照党中央、国务院决策部署，减税降费五个方面的具体措施均已顺利出台和实施，运行平稳有序。”财政部税政司一级巡视员徐国乔在回答经济日报记者提问时表示。

今年政府工作报告中提出，通过减税降费全年将减轻企业税收和社保缴费负担近2万亿元。10月16日召开的国务院常务会议指出，前8个月全国减税降费1.5万多亿元，促进了企业减负、居民增收和就业增加，有效激发了市场活力，对对冲经济下行压力、做好“六稳”、保持经济运行在合理区间发挥了重要支撑作用。

统计显示，税收收入自5月份以来连续下降。5月份至9月份全国税收收入分别同比下降7%、6%、2.8%、4.4%和4.2%，1月份至9月份全国税收收入累计下降0.4%，主体税种同比下降或小幅增长。在税收收入下降的同时，行政事业性收费继续下降。

“从截止到目前的实施情况来看，全年减负量，将比预计还会多一些。在各有关方面的共同努力下，目前各项减税降费措施落实有力，效果正在逐步显现。”徐国乔表示，初步实现了制造业等主要行业税负明显降低、建筑业和交通运输业等行业税负有所降低、其他行业税负只减不增的“三个确保”要求。

徐国乔说，减税降费坚持普惠性减税与结构性减税并举，聚焦减轻小微企业税负，重点支持了民营和小微企业发展。企业减税红利再投资比例上升，有力促进了企业加大研发投入。在减税降费等多重因素作用下，全国居民人均可支配收入增加，居民消费活力提升。

“下一步，财政部将加强与各有关部门协同配合，继续密切关注各行业税负变化，及时研究解决企业反映的突出问题，确保减税降费措施落实到位。同时，将对政策的实施效果进行评估，并根据评估的结果完善有关政策措施，推动减税降费政策发挥更好的效益。”徐国乔表示。

财政收入保持合理区间

“前三季度，积极的财政政策加力提效，中央和地方财政部门切实采取措施，落实落细减税降费各项政策，激发市场主体活力，支持实体经济发展。”财政部国库支付中心主任刘金云表示，中央通过特定金融机构和央企上缴利润，地方也采取盘活国有资源资产及国企上缴利润等方式增加非税收入，弥补税收下降带来的收入缺口，促进财政收支平稳运行。财政支出较快增长，大力支持稳增长和保民生等重点领域投入。

据悉，1月份至9月份非税收入增长29.2%，主要是为有效应对预算平衡压力，一些特定机构和国企上缴利润及盘活国有资源资产收入增加。统计显示，国有资本经营收入4792亿元，同比增加3812亿元，增长3.9倍，拉高全国非税收入增幅21个百分点；国有资源（资产）有偿使用收入6132亿元，同比增加1005亿元，增长19.6%，拉高全国非税收入增幅5个百分点。

“从财政支出看，全国财政支出保持较快增长，重点支出预算执行情况良好。各级财政部门面对减税降费带来的减收压力，积极主动作为，努力挖潜增收，保持较高的财政支出强度，支持国家的重大战略、重点改革和重要政策措施落地。”刘金云说。

统计显示，1月份至9月份，全国一般公共预算支出同比增长9.4%，增幅比去年同期提高1.9个百分点，比预算增幅（6.5%）高2.9个百分点；支出进度为75.9%，比序时进度（75%）快0.9个百分点。

同时，中央财政通过加快财政转移支付预算下达和资金拨付进度，有力支持地方加快支出预算执行。1月份至9月份拨付地方转移支付资金60579亿元，完成预算的80.3%，比序时进度快5.3个百分点。

刘金云分析，总的看，前三季度财政收入运行总体平稳，如果将减税等因素还原回去，预计全国财政收入增幅与GDP现价增幅基本匹配，保持在合理区间。

“展望第四季度，经济将继续运行在合理区间，去年四季度财政收入基数较低，加上去年10月份提高个人所得税起征点翘尾减收因素没有了，预计全国财政收入增长将有所回升。从中央来看，特定金融机构和央企上缴利润等还会有一些收入入库，预计可以完成全年中央财政收入增长5.1%的预算目标。”刘金云表示。

多举措应对收支平衡压力

受经济下行压力加大、减税降费政策效果显现等影响，今年地方财政收入增速放缓，收支平衡压力较大。“对此，我们高度重视，积极采取措施，帮助和指导地方渡过难关，确保财政运转不出问题。”财政部预算司副司长郝磊表示。

据悉，为支持地方财政平稳运行，今年中央财政安排对地方转移支付7.54万亿元，比上年同比增长9%，力度是近几年最大的。在此基础上，不断加快预算下达进度，截至9月末，除据实结算和应急救灾支出外，其他转移支付已基本下达完毕。同时，在分配均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金时，向基层财政困难地区和受减税降费影响较大的地区倾斜，增强这些地区的财政保障能力。

同时，督促地方压减一般性支出。要求各地牢固树立政府过紧日子思想，在严格落实《政府工作报告》明确的压减一般性支出5%要求的基础上，进一步加大压减力度，力争达到10%以上，节省下来的资金优先用于落实保工资、保运转、保基本民生等“三保”支出。

此外，地方财政部门可结合本地实际，统筹采取调入预算稳定调节基金、提高国有资本经营预算调入一般公共预算比例、盘活存量资金和国有资源资产等方式筹集资金，努力实现预算收支平衡。“从执行情况看，各地已经采取加大调入预算稳定调节基金力度、清理盘活存量资金、增加地方国有企业上缴利润等措施，积极缓解财政减收影响。”郝磊说。

据悉，中央财政建立了县级财政工资保障监测预警机制，跟踪监测地方库款运行情况，督促地方合理安排支出优先次序，县级政府没有发生新增拖欠工资问题。

郝磊透露，截至9月末，2019年安排新增地方政府债务限额30800亿元基本发行完毕，同时使用进度达90%。根据地方上报数据分析，2019年新增债券资金超过四成用于在建项目。

“下一步，我们将继续密切关注地方财政运行情况，指导各地扎实做好财政收支预算管理，及时采取必要的防范化解措施，确保地方财政运行平稳。”郝磊说。

(责编：杨曦、庄红韬)