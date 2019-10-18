全球超8.2亿人仍缺吃少粮

本报纽约电 记者高伟东报道：10月16日是“世界粮食日”，今年的主题是“行动即未来，健康饮食，实现零饥饿”，联合国粮农组织当天在总部罗马举行了相关活动。
联合国秘书长古特雷斯在视频致辞中表示，粮食日呼吁大家实现全球零饥饿，并号召建立一个人人都能吃上营养食品的世界。但在当今世界，有超过8.2亿人口缺吃少粮。气候突发事件对粮食安全的威胁日益加剧。与此同时，全世界又有20亿男子、妇女和儿童身体超重或肥胖。
古特雷斯说：“不健康的饮食带来巨大的疾病和死亡风险。今天，全世界每年浪费的粮食超过10亿吨，同时饥饿却在继续增加，这样的状况令人无法接受。”
古特雷斯强调，改变生产和消费方式，减少温室气体排放，时不我待。粮食系统转型改造对于实现所有可持续发展目标至关重要。他希望在2021年召开全球粮食系统首脑会议，配合实现可持续发展目标行动十年。
设立“世界粮食日”也是为了纪念联合国粮农组织的成立。联合国粮农组织总干事屈冬玉在庆祝仪式开幕致辞中表示，如不立即行动，饥饿和营养不良将是阻碍实现2030年目标的主要障碍。他还强调了各部门合作的重要性以及每个人都应发挥的作用，包括政府、食品公司、公共部门、研究机构和消费者。
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