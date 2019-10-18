原标题：捷克工贸部官员：希望“捷克制造”在进博会上给人们留下深刻印象

近日，捷克工贸部官员米罗斯拉夫·沙伊纳在接受新华社记者专访时说，捷克做了认真准备，希望在进博会上人们对“捷克制造”留下深刻印象。

“我们要确保为展览的开幕式做好一切准备。在展会上，水晶要像夜空中的星星一样发光，啤酒必须冷却至合适的温度，钢琴要调好音，飞机作为今年捷克馆最大的展品则要高高吊起，以便参观者可以拍摄到非凡的照片。”沙伊纳说。

据介绍，今年是捷克第二次参加进博会。在今年的展会上，捷克将设立两个独立展馆。其中一个展馆将主要展示捷克领先企业的创新产品和独特技术，参观者将会看到航空、汽车、生物以及激光等领域先进技术和产品展示；同时也会看到许多捷克传统产品，例如钢琴、啤酒和水晶制品等。另一个展馆将设在“品质生活”展区，专门展示全球知名的捷克水晶制品，届时参观者有机会在展会上购买这些产品。

谈起参加首届进博会的感受，沙伊纳说，进博会为捷克展示贸易、投资、旅游等领域发展成就和推动捷克产品对华出口提供了难得机遇。在首届进博会上，捷克参展企业收获都很大，这也促使很多捷克企业踊跃参加第二届进博会。据了解，今年有不少捷克初创企业积极参展，对开拓中国市场充满期待。

沙伊纳说，对于许多捷克公司而言，中国市场并不是一个未知的领域。实际上，捷克不少品牌，例如斯柯达汽车在中国有较高的知名度和良好的销售业绩。相信首届进博会进一步提升了这些公司在中国的知名度，而初创企业还需要更多努力才能打开中国市场，希望在第二届进博会上取得好成果。

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