更好地利用进博会平台 扩进口有望推出新举措

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业内人士日前表示，即将举行的第二届中国国际进口博览会（简称“进博会”）对于扩进口的作用将更加明显。为更好利用进博会平台，释放进口潜力，扩进口有望推出新举措。进博会是迄今为止世界上唯一一个以进口为主题的国家级展会，它的举办对于扩进口具有推动作用。

适度调整进口消费品关税

“从满足消费升级和差异化消费方面看，不排除进口消费品关税下一步会适度调整。”商务部研究院国际市场研究所副所长白明对记者说，进口消费品关税调整主要针对那些能满足消费升级和差异化消费的产品，以及一些不可替代的消费品和必需品。

白明表示，对进口消费品关税进行适度调整，是发挥关税调节作用的体现。既能满足国内消费需求，也有利于为其他国家释放更多开放红利。

“目前，我国关税总水平降低到7.5%。”山东财经大学校长赵忠秀日前表示，进口消费品关税仍有下调空间，可从平均7.5%下调至5%左右，下调空间在33%至40%之间。

跨境电商零售进口清单料扩大

不少参展商通过进博会的“曝光效应”扩大产品知名度，再通过跨境电商拓宽在中国市场的销售渠道。

“下一步，跨境电商零售进口商品清单将调整扩大。”中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍告诉记者，跨境电商零售进口商品清单调整扩大主要在消费品领域，特别是食品、化妆品、保健品类。“清单会增加对上述三类商品进口。上述商品细分产品加入清单，将免于注册备案，利于贸易便利化。”

国际贸易学会副会长李钢表示，作为外贸发展新增长点，跨境电商发展会促进进口和出口双向增长，需进一步夯实发展基础，进一步规范这一贸易新业态发展。

第三批进口贸易示范区加快推出

进口贸易平台是中国主动扩大进口重要依托。商务部外贸司副司长朱咏日前表示，中国将主动扩大进口。除了进一步自主降低关税水平，削减进口环节制度性成本，还将全力办好第二届进博会。再培育一批国家级进口贸易促进创新示范区，加强监管创新和服务创新。

专家认为，在国家扩大进口政策引导下，配合进博会，第三批国家级进口贸易示范区有望加快推出。

“第三批进口贸易示范区可能分布在三类城市。”白明表示，一是如郑州这样的物流枢纽城市；二是如义乌这样的商品集聚中心城市；三是具有成长潜力、收入水平较高的消费城市。

在白明看来，进口贸易示范区是积极探索进口新模式、新业态，是中国主动扩大进口重要依托，预计第三批进口贸易示范区推出进度会加快。

(责编：杨曦、庄红韬)