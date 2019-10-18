统计局：前三季度GDP同比增长6.2% 国民经济运行总体平稳

人民网北京10月18日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值697798亿元，按可比价格计算，同比增长6.2%。分季度看，一季度增长6.4%，二季度增长6.2%，三季度增长6.0%。分产业看，第一产业增加值43005亿元，增长2.9%；第二产业增加值277869亿元，增长5.6%；第三产业增加值376925亿元，增长7.0%。

统计局表示，总的看来，前三季度国民经济运行总体平稳，经济结构持续优化，民生福祉不断改善。但也要看到，当前国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济增长放缓，外部不稳定不确定因素增多，国内经济下行压力较大。下一步，要进一步向改革开放创新要动力，从拓宽国内市场需求挖潜力，以改善民生为导向培育新的有效投资和消费需求，增强经济发展韧性，顶住经济下行压力，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，促进经济持续健康发展。

农业生产形势较好，秋粮丰收在望

全国夏粮早稻合计16801万吨，同比增加60.6万吨；秋粮生产总体较好，有望再获丰收，全年粮食总产量有望继续保持在6.5亿吨以上，实现增产。前三季度，种植业增加值同比增长4.3%。种植结构进一步优化，优质稻谷播种面积扩大，玉米面积调减，大豆面积增加。前三季度，禽蛋产量同比增长5.5%，牛奶产量增长2.5%；猪牛羊禽肉产量5508万吨，同比下降8.3%；其中禽肉、牛肉和羊肉产量分别为1539万吨、458万吨和330万吨，分别增长10.2%、3.2%和2.3%，猪肉产量3181万吨，下降17.2%。

工业生产持续发展，高技术制造业占比提高

前三季度，全国规模以上工业增加值同比增长5.6%。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长4.7%，股份制企业增长6.9%，外商及港澳台商投资企业增长1.4%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长4.6%，制造业增长5.9%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长7.0%。工业战略性新兴产业增加值同比增长8.4%，增速快于规模以上工业2.8个百分点。高技术制造业增加值同比增长8.7%，增速快于规模以上工业3.1个百分点；占全部规模以上工业比重为14.1%，比上半年提高0.3个百分点。太阳能电池和新能源汽车产量同比分别增长25.1%和21.4%。9月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，增速比8月份加快1.4个百分点，环比增长0.72%。

1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额40164亿元，同比下降1.7%，降幅与1-7月持平；规模以上工业企业营业收入利润率为5.87%，与1-7月份持平。

服务业较快增长，现代服务业增势良好

前三季度，服务业继续保持较好发展势头。信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，交通运输、仓储和邮政业，金融业增加值同比分别增长19.8%、8.0%、7.4%和7.1%，增速分别快于第三产业12.8、1.0、0.4和0.1个百分点。全国服务业生产指数同比增长7.0%，其中9月份增长6.7%，增速比8月份加快0.3个百分点。9月份，服务业商务活动指数为53.0%，比8月份上升0.5个百分点；服务业业务活动预期指数为59.3%，处于较高水平。

1-8月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长9.5%，增速比1-7月份放缓0.1个百分点。其中，战略性新兴服务业、高技术服务业和科技服务业营业收入分别增长12.1%、11.9%和11.6%，增速分别快于全部规模以上服务业2.6、2.4和2.1个百分点，保持较快增长。

市场销售稳定增长，升级类商品销售增长较快

前三季度，社会消费品零售总额296674亿元，同比增长8.2%，扣除汽车后的社会消费品零售总额增长9.1%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额253524亿元，同比增长8.0%；乡村消费品零售额43150亿元，增长9.0%。按消费类型分，餐饮收入32565亿元，增长9.4%；商品零售264109亿元，增长8.0%。消费升级类商品销售增长较快。前三季度，限额以上单位智能家用电器和音像器材、可穿戴智能设备零售额同比分别增长41.6%、11.1%。前三季度，全国居民人均消费支出15464元，同比增长8.3%。其中，人均服务性消费支出增长10.2%，增速快于居民人均消费支出1.9个百分点。9月份，社会消费品零售总额34495亿元，同比增长7.8%，增速比8月份加快0.3个百分点。

前三季度，全国网上零售额73237亿元，同比增长16.8%。其中，实物商品网上零售额57777亿元，增长20.5%，占社会消费品零售总额的比重为19.5%。

投资保持平稳增长，高技术产业投资增长较快

前三季度，全国固定资产投资（不含农户）461204亿元，同比增长5.4%。其中，民间投资264805亿元，增长4.7%。分产业看，第一产业投资下降2.1%；第二产业投资增长2.0%，其中制造业投资增长2.5%；第三产业投资增长7.2%，其中基础设施投资增长4.5%。高技术制造业投资同比增长12.6%，增速比全部投资快7.2个百分点；高技术服务业投资增长13.8%，增速比全部投资快8.4个百分点。

前三季度，全国房地产开发投资98008亿元，同比增长10.5%。全国商品房销售面积119179万平方米，同比下降0.1%；全国商品房销售额111491亿元，增长7.1%。

进出口规模扩大，贸易结构不断优化

前三季度，货物进出口总额229145亿元，同比增长2.8%。其中，出口124803亿元，增长5.2%；进口104342亿元，下降0.1%。进出口相抵，顺差20462亿元，同比扩大44.2%。贸易方式结构进一步优化，一般贸易进出口增长4.8%，占进出口总额的比重为59.5%，比上年同期提高1.1个百分点；机电产品出口增长4.7%，占出口总额的比重为58.1%。民营企业进出口增长10.4%，占进出口总额的比重为42.3%，比上年同期提高2.9个百分点。9月份，进出口总额27826亿元，同比下降3.3%。其中，出口15289亿元，下降0.7%；进口12537亿元，下降6.2%。前三季度，规模以上工业企业实现出口交货值90913亿元，同比增长2.4%。

居民消费价格涨幅扩大，工业生产者价格同比持平

前三季度，全国居民消费价格同比上涨2.5%。其中，城市上涨2.4%，农村上涨2.6%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨5.1%，衣着上涨1.8%，居住上涨1.7%，生活用品及服务上涨1.0%，交通和通信下降1.5%，教育文化和娱乐上涨2.4%，医疗保健上涨2.5%，其他用品和服务上涨3.0%。在食品烟酒价格中，粮食价格上涨0.5%，猪肉价格上涨21.3%，鲜菜价格上涨5.1%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨1.7%，涨幅比上半年回落0.1个百分点。9月份，全国居民消费价格同比上涨3.0%，涨幅比上月扩大0.2个百分点；环比上涨0.9%。

前三季度，全国工业生产者出厂价格同比持平。9月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.2%，环比上涨0.1%。前三季度，全国工业生产者购进价格同比下降0.3%。9月份，全国工业生产者购进价格同比下降1.7%，环比上涨0.2%。

就业形势总体稳定，农村外出务工劳动力增加

前三季度，全国城镇新增就业1097万人，完成全年目标任务的99.7%。9月份，全国城镇调查失业率为5.2%，与上月持平。其中，25-59岁人口调查失业率为4.6%，低于全国城镇调查失业率0.6个百分点。31个大城市城镇调查失业率为5.2%，与上月持平。9月份，全国企业就业人员周平均工作时间为46.7小时。三季度末，农村外出务工劳动力总量18336万人，比上年同期增加201万人，增长1.1%。

居民收入增长与经济增长基本同步，农村居民收入增长快于城镇居民

前三季度，全国居民人均可支配收入22882元，同比名义增长8.8%，扣除价格因素实际增长6.1%，与经济增长基本同步。按常住地分，城镇居民人均可支配收入31939元，实际增长5.4%；农村居民人均可支配收入11622元，实际增长6.4%。城乡居民人均可支配收入比值为2.75，比上年同期缩小0.03。全国居民人均可支配收入中位数19882元，同比名义增长9.0%。

重点改革任务扎实推进，经济结构调整优化

供给侧结构性改革不断深化。三季度，全国工业产能利用率为76.4%，与二季度持平，其中计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业产能利用率均比二季度提高1.1个百分点。9月末，全国商品房待售面积49346万平方米，比上月末减少438万平方米，比上年同期下降7.2%。8月末，规模以上工业企业资产负债率为56.8%，同比下降0.5个百分点。前三季度，生态保护和环境治理业、教育等短板领域投资同比分别增长40.0%和18.5%，分别比全部投资快34.6和13.1个百分点。

三大攻坚战扎实推进。8月末，全国地方政府债务余额214139亿元，控制在全国人大批准的限额之内。精准脱贫加力显效，贫困地区农村居民人均可支配收入保持较快增长。污染防治持续推进。初步核算，前三季度，天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的比重比上年同期提高1.2个百分点，单位国内生产总值能耗同比下降2.7%。

经济结构调整优化。前三季度，第三产业增加值占国内生产总值比重为54.0%，比上年同期提高0.6个百分点，比第二产业高14.2个百分点；第三产业增长对国内生产总值增长的贡献率为60.6%，高于第二产业24.3个百分点；规模以上工业中战略性新兴产业和高技术产业保持快速增长。最终消费支出增长对经济增长的贡献率为60.5%。在全部居民最终消费支出中，服务消费占比为50.6%，比上年同期提高0.7个百分点。重大区域战略稳步推进，区域协调联动发展的新格局正在形成。

(责编：杨曦、付长超)