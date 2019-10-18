人民网>>财经

统计局：前三季度GDP同比增长6.2% 国民经济运行总体平稳

2019年10月18日10:03  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京10月18日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值697798亿元，按可比价格计算，同比增长6.2%。分季度看，一季度增长6.4%，二季度增长6.2%，三季度增长6.0%。分产业看，第一产业增加值43005亿元，增长2.9%；第二产业增加值277869亿元，增长5.6%；第三产业增加值376925亿元，增长7.0%。

统计局表示，总的看来，前三季度国民经济运行总体平稳，经济结构持续优化，民生福祉不断改善。但也要看到，当前国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济增长放缓，外部不稳定不确定因素增多，国内经济下行压力较大。下一步，要进一步向改革开放创新要动力，从拓宽国内市场需求挖潜力，以改善民生为导向培育新的有效投资和消费需求，增强经济发展韧性，顶住经济下行压力，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，促进经济持续健康发展。

农业生产形势较好，秋粮丰收在望

全国夏粮早稻合计16801万吨，同比增加60.6万吨；秋粮生产总体较好，有望再获丰收，全年粮食总产量有望继续保持在6.5亿吨以上，实现增产。前三季度，种植业增加值同比增长4.3%。种植结构进一步优化，优质稻谷播种面积扩大，玉米面积调减，大豆面积增加。前三季度，禽蛋产量同比增长5.5%，牛奶产量增长2.5%；猪牛羊禽肉产量5508万吨，同比下降8.3%；其中禽肉、牛肉和羊肉产量分别为1539万吨、458万吨和330万吨，分别增长10.2%、3.2%和2.3%，猪肉产量3181万吨，下降17.2%。

工业生产持续发展，高技术制造业占比提高

前三季度，全国规模以上工业增加值同比增长5.6%。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长4.7%，股份制企业增长6.9%，外商及港澳台商投资企业增长1.4%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长4.6%，制造业增长5.9%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长7.0%。工业战略性新兴产业增加值同比增长8.4%，增速快于规模以上工业2.8个百分点。高技术制造业增加值同比增长8.7%，增速快于规模以上工业3.1个百分点；占全部规模以上工业比重为14.1%，比上半年提高0.3个百分点。太阳能电池和新能源汽车产量同比分别增长25.1%和21.4%。9月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，增速比8月份加快1.4个百分点，环比增长0.72%。

1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额40164亿元，同比下降1.7%，降幅与1-7月持平；规模以上工业企业营业收入利润率为5.87%，与1-7月份持平。

服务业较快增长，现代服务业增势良好

前三季度，服务业继续保持较好发展势头。信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，交通运输、仓储和邮政业，金融业增加值同比分别增长19.8%、8.0%、7.4%和7.1%，增速分别快于第三产业12.8、1.0、0.4和0.1个百分点。全国服务业生产指数同比增长7.0%，其中9月份增长6.7%，增速比8月份加快0.3个百分点。9月份，服务业商务活动指数为53.0%，比8月份上升0.5个百分点；服务业业务活动预期指数为59.3%，处于较高水平。

1-8月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长9.5%，增速比1-7月份放缓0.1个百分点。其中，战略性新兴服务业、高技术服务业和科技服务业营业收入分别增长12.1%、11.9%和11.6%，增速分别快于全部规模以上服务业2.6、2.4和2.1个百分点，保持较快增长。

市场销售稳定增长，升级类商品销售增长较快

前三季度，社会消费品零售总额296674亿元，同比增长8.2%，扣除汽车后的社会消费品零售总额增长9.1%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额253524亿元，同比增长8.0%；乡村消费品零售额43150亿元，增长9.0%。按消费类型分，餐饮收入32565亿元，增长9.4%；商品零售264109亿元，增长8.0%。消费升级类商品销售增长较快。前三季度，限额以上单位智能家用电器和音像器材、可穿戴智能设备零售额同比分别增长41.6%、11.1%。前三季度，全国居民人均消费支出15464元，同比增长8.3%。其中，人均服务性消费支出增长10.2%，增速快于居民人均消费支出1.9个百分点。9月份，社会消费品零售总额34495亿元，同比增长7.8%，增速比8月份加快0.3个百分点。

前三季度，全国网上零售额73237亿元，同比增长16.8%。其中，实物商品网上零售额57777亿元，增长20.5%，占社会消费品零售总额的比重为19.5%。

投资保持平稳增长，高技术产业投资增长较快

前三季度，全国固定资产投资（不含农户）461204亿元，同比增长5.4%。其中，民间投资264805亿元，增长4.7%。分产业看，第一产业投资下降2.1%；第二产业投资增长2.0%，其中制造业投资增长2.5%；第三产业投资增长7.2%，其中基础设施投资增长4.5%。高技术制造业投资同比增长12.6%，增速比全部投资快7.2个百分点；高技术服务业投资增长13.8%，增速比全部投资快8.4个百分点。

前三季度，全国房地产开发投资98008亿元，同比增长10.5%。全国商品房销售面积119179万平方米，同比下降0.1%；全国商品房销售额111491亿元，增长7.1%。

进出口规模扩大，贸易结构不断优化

前三季度，货物进出口总额229145亿元，同比增长2.8%。其中，出口124803亿元，增长5.2%；进口104342亿元，下降0.1%。进出口相抵，顺差20462亿元，同比扩大44.2%。贸易方式结构进一步优化，一般贸易进出口增长4.8%，占进出口总额的比重为59.5%，比上年同期提高1.1个百分点；机电产品出口增长4.7%，占出口总额的比重为58.1%。民营企业进出口增长10.4%，占进出口总额的比重为42.3%，比上年同期提高2.9个百分点。9月份，进出口总额27826亿元，同比下降3.3%。其中，出口15289亿元，下降0.7%；进口12537亿元，下降6.2%。前三季度，规模以上工业企业实现出口交货值90913亿元，同比增长2.4%。

居民消费价格涨幅扩大，工业生产者价格同比持平

前三季度，全国居民消费价格同比上涨2.5%。其中，城市上涨2.4%，农村上涨2.6%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨5.1%，衣着上涨1.8%，居住上涨1.7%，生活用品及服务上涨1.0%，交通和通信下降1.5%，教育文化和娱乐上涨2.4%，医疗保健上涨2.5%，其他用品和服务上涨3.0%。在食品烟酒价格中，粮食价格上涨0.5%，猪肉价格上涨21.3%，鲜菜价格上涨5.1%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨1.7%，涨幅比上半年回落0.1个百分点。9月份，全国居民消费价格同比上涨3.0%，涨幅比上月扩大0.2个百分点；环比上涨0.9%。

前三季度，全国工业生产者出厂价格同比持平。9月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.2%，环比上涨0.1%。前三季度，全国工业生产者购进价格同比下降0.3%。9月份，全国工业生产者购进价格同比下降1.7%，环比上涨0.2%。

就业形势总体稳定，农村外出务工劳动力增加

前三季度，全国城镇新增就业1097万人，完成全年目标任务的99.7%。9月份，全国城镇调查失业率为5.2%，与上月持平。其中，25-59岁人口调查失业率为4.6%，低于全国城镇调查失业率0.6个百分点。31个大城市城镇调查失业率为5.2%，与上月持平。9月份，全国企业就业人员周平均工作时间为46.7小时。三季度末，农村外出务工劳动力总量18336万人，比上年同期增加201万人，增长1.1%。

居民收入增长与经济增长基本同步，农村居民收入增长快于城镇居民

前三季度，全国居民人均可支配收入22882元，同比名义增长8.8%，扣除价格因素实际增长6.1%，与经济增长基本同步。按常住地分，城镇居民人均可支配收入31939元，实际增长5.4%；农村居民人均可支配收入11622元，实际增长6.4%。城乡居民人均可支配收入比值为2.75，比上年同期缩小0.03。全国居民人均可支配收入中位数19882元，同比名义增长9.0%。

重点改革任务扎实推进，经济结构调整优化

供给侧结构性改革不断深化。三季度，全国工业产能利用率为76.4%，与二季度持平，其中计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业产能利用率均比二季度提高1.1个百分点。9月末，全国商品房待售面积49346万平方米，比上月末减少438万平方米，比上年同期下降7.2%。8月末，规模以上工业企业资产负债率为56.8%，同比下降0.5个百分点。前三季度，生态保护和环境治理业、教育等短板领域投资同比分别增长40.0%和18.5%，分别比全部投资快34.6和13.1个百分点。

三大攻坚战扎实推进。8月末，全国地方政府债务余额214139亿元，控制在全国人大批准的限额之内。精准脱贫加力显效，贫困地区农村居民人均可支配收入保持较快增长。污染防治持续推进。初步核算，前三季度，天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的比重比上年同期提高1.2个百分点，单位国内生产总值能耗同比下降2.7%。

经济结构调整优化。前三季度，第三产业增加值占国内生产总值比重为54.0%，比上年同期提高0.6个百分点，比第二产业高14.2个百分点；第三产业增长对国内生产总值增长的贡献率为60.6%，高于第二产业24.3个百分点；规模以上工业中战略性新兴产业和高技术产业保持快速增长。最终消费支出增长对经济增长的贡献率为60.5%。在全部居民最终消费支出中，服务消费占比为50.6%，比上年同期提高0.7个百分点。重大区域战略稳步推进，区域协调联动发展的新格局正在形成。

 

(责编：杨曦、付长超)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved