统计局：前三季度我国居民收入同比实际增长6.1%

人民网北京10月18日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2019年前三季度，全国居民人均可支配收入22882元，比上年同期名义增长8.8%，扣除价格因素，实际增长6.1%。全国居民人均消费支出15464元，比上年同期名义增长8.3%，扣除价格因素，实际增长5.7%。居民收入增长与经济增长基本同步，农村居民收入增长快于城镇居民。
居民收入情况
前三季度，城镇居民人均可支配收入31939元，增长（以下如无特别说明，均为同比名义增长）7.9%，扣除价格因素，实际增长5.4%；农村居民人均可支配收入11622元，增长9.2%，扣除价格因素，实际增长6.4%。
前三季度，全国居民人均可支配收入中位数19882元，增长9.0%，中位数是平均数的86.9%。其中，城镇居民人均可支配收入中位数29304元，增长7.6%，是平均数的91.8%；农村居民人均可支配收入中位数10172元，增长10.0%，是平均数的87.5%。
图1 2019年前三季度居民人均可支配收入平均数与中位
按收入来源分，前三季度，全国居民人均工资性收入13020元，增长8.6%，占可支配收入的比重为56.9%；人均经营净收入3757元，增长9.3%，占可支配收入的比重为16.4%；人均财产净收入1949元，增长12.3%，占可支配收入的比重为8.5%；人均转移净收入4157元，增长7.2%，占可支配收入的比重为18.2%。
居民消费支出情况
2019年前三季度，城镇居民人均消费支出20379元，增长7.2%，扣除价格因素，实际增长4.7%；农村居民人均消费支出9353元，增长9.5%，扣除价格因素，实际增长6.7%。
前三季度，全国居民人均食品烟酒消费支出4310元，增长6.1%，占人均消费支出的比重为27.9%；人均衣着消费支出962元，增长3.8%，占人均消费支出的比重为6.2%；人均居住消费支出3607元，增长10.3%，占人均消费支出的比重为23.3%；人均生活用品及服务消费支出926元，增长3.2%，占人均消费支出的比重为6.0%；人均交通通信消费支出2078元，增长7.6%，占人均消费支出的比重为13.4%；人均教育文化娱乐消费支出1766元，增长13.5%，占人均消费支出的比重为11.4%；人均医疗保健消费支出1414元，增长10.9%，占人均消费支出的比重为9.1%；人均其他用品及服务消费支出401元，增长11.1%，占人均消费支出的比重为2.6%。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】