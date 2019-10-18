统计局：前三季度我国居民收入同比实际增长6.1%

人民网北京10月18日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2019年前三季度，全国居民人均可支配收入22882元，比上年同期名义增长8.8%，扣除价格因素，实际增长6.1%。全国居民人均消费支出15464元，比上年同期名义增长8.3%，扣除价格因素，实际增长5.7%。居民收入增长与经济增长基本同步，农村居民收入增长快于城镇居民。

居民收入情况

前三季度，城镇居民人均可支配收入31939元，增长（以下如无特别说明，均为同比名义增长）7.9%，扣除价格因素，实际增长5.4%；农村居民人均可支配收入11622元，增长9.2%，扣除价格因素，实际增长6.4%。

前三季度，全国居民人均可支配收入中位数19882元，增长9.0%，中位数是平均数的86.9%。其中，城镇居民人均可支配收入中位数29304元，增长7.6%，是平均数的91.8%；农村居民人均可支配收入中位数10172元，增长10.0%，是平均数的87.5%。

图1 2019年前三季度居民人均可支配收入平均数与中位

按收入来源分，前三季度，全国居民人均工资性收入13020元，增长8.6%，占可支配收入的比重为56.9%；人均经营净收入3757元，增长9.3%，占可支配收入的比重为16.4%；人均财产净收入1949元，增长12.3%，占可支配收入的比重为8.5%；人均转移净收入4157元，增长7.2%，占可支配收入的比重为18.2%。

居民消费支出情况

2019年前三季度，城镇居民人均消费支出20379元，增长7.2%，扣除价格因素，实际增长4.7%；农村居民人均消费支出9353元，增长9.5%，扣除价格因素，实际增长6.7%。

前三季度，全国居民人均食品烟酒消费支出4310元，增长6.1%，占人均消费支出的比重为27.9%；人均衣着消费支出962元，增长3.8%，占人均消费支出的比重为6.2%；人均居住消费支出3607元，增长10.3%，占人均消费支出的比重为23.3%；人均生活用品及服务消费支出926元，增长3.2%，占人均消费支出的比重为6.0%；人均交通通信消费支出2078元，增长7.6%，占人均消费支出的比重为13.4%；人均教育文化娱乐消费支出1766元，增长13.5%，占人均消费支出的比重为11.4%；人均医疗保健消费支出1414元，增长10.9%，占人均消费支出的比重为9.1%；人均其他用品及服务消费支出401元，增长11.1%，占人均消费支出的比重为2.6%。

(责编：杨曦、付长超)