前三季度全国固定资产投资（不含农户）增长5.4%

人民网北京10月18日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 2019年1—9月份，全国固定资产投资（不含农户）461204亿元，同比增长5.4%，增速比1—8月份回落0.1个百分点。从环比速度看，9月份固定资产投资（不含农户）增长0.41%。其中，民间固定资产投资264805亿元，同比增长4.7%，增速比1—8月份回落0.2个百分点。

分产业看，第一产业投资11566亿元，同比下降2.1%，降幅比1—8月份收窄1.3个百分点；第二产业投资138361亿元，增长2.0%，增速回落0.1个百分点；第三产业投资311277亿元，增长7.2%，增速回落0.1个百分点。

第二产业中，工业投资同比增长3.2%，增速比1—8月份回落0.1个百分点。其中，采矿业投资增长26.2%，增速与1—8月份持平；制造业投资增长2.5%，增速回落0.1个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长0.4%，增速持平。

第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长4.5%，增速比1—8月份加快0.3个百分点。其中，铁路运输业投资增长9.8%，增速回落1.2个百分点；道路运输业投资增长7.9%，增速加快0.2个百分点；水利管理业投资增长1.9%，增速加快1.2个百分点；公共设施管理业投资增长0.9%，1—8月份为下降0.3%。

分地区看，东部地区投资同比增长4.0%，增速比1—8月份加快0.2个百分点；中部地区投资增长9.1%，增速回落0.2个百分点；西部地区投资增长5.5%，增速加快0.3个百分点；东北地区投资下降4.6%，降幅扩大0.3个百分点。

分登记注册类型看，内资企业固定资产投资同比增长5.6%，增速与1—8月份持平；港澳台商投资企业固定资产投资增长2.4%，增速加快0.7个百分点；外商投资企业固定资产投资增长1.8%，增速回落0.7个百分点。

2019年1—9月份固定资产投资（不含农户）主要数据

指 标 同比增长（%） 固定资产投资（不含农户） 5.4 其中：国有控股 7.3 其中：民间投资 4.7 按构成分 建筑安装工程 5.1 设备工器具购置 -1.2 其他费用 12.1 分产业 第一产业 -2.1 第二产业 2.0 第三产业 7.2 分行业 农林牧渔业 -2.1 采矿业 26.2 制造业 2.5 其中：农副食品加工业 -10.8 食品制造业 -3 纺织业 -8.2 化学原料和化学制品制造业 7.6 医药制造业 7.0 有色金属冶炼和压延加工业 -2.6 金属制品业 -4.5 通用设备制造业 1.6 专用设备制造业 8.7 汽车制造业 1.8 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 -8.3 电气机械和器材制造业 -7.6 计算机、通信和其他电子设备制造业 11.6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.4 交通运输、仓储和邮政业 4.7 其中：铁路运输业 9.8 道路运输业 7.9 水利、环境和公共设施管理业 3.5 其中：水利管理业 1.9 公共设施管理业 0.9 教育 18.5 卫生和社会工作 2.3 文化、体育和娱乐业 15.5 分注册类型 其中： 内资企业 5.6 港澳台商投资企业 2.4 外商投资企业 1.8 注：此表中速度为未扣除价格因素的名义增速。

(责编：杨曦、付长超)