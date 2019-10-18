原标题：稳步增长 成色十足——前三季度外资形势观察

一天新设外资企业100多家，约25亿元外商投资金额流入中国……这是中国当前吸引外资“向心力”的一个写照。

商务部17日发布数据，今年前三季度，我国新设立外商投资企业30871家，实际使用外资6832.1亿元人民币，同比增长6.5%。在全球跨国投资的阵阵寒意中，这份“稳步增长、成色十足”的引资成绩单暖意十足。

数据看点：新设外资企业破3万家 每天诞生超100家

9个月，3万多家，什么概念？

意味着每天有超过100家外资企业在中国诞生。

9月26日，上海自贸区首家外资综合性医院——上海阿特蒙医院正式开院。作为德国知名的医疗品牌，阿特蒙集团是上海自贸区对外开放医疗服务业后，首批进入中国市场的外资医疗机构之一。

阿特蒙集团董事长萨尔费尔德说，“感谢自贸试验区的开放政策和改革措施，让我们有机会把成熟的骨科手术经验带到中国！”

商务部数据显示，前三季度，自贸试验区实际使用外资988.4亿元，占比为14.5%，吸收外资持续增长。在主要投资来源地中，“一带一路”沿线国家、东盟实际投入外资金额同比分别增长14.9%和17.5%，比前8个月增幅明显提升。

在全球跨国直接投资总规模连续三年下降的背景下，中国前三季度实际使用外资同比增长6.5%，升降对比，让人感受到中国吸引外资的浓浓暖意。

面对经贸摩擦及保护主义抬头等复杂外部环境，中国依然成为外商投资热土，实在难能可贵，也有力驳斥了“外资撤离论”。美中贸易全国委员会前不久对成员企业开展的调查发现，97%的企业称，它们在中国的业务是盈利的，87%的企业称，它们尚未迁移而且也没有迁移任何商业活动的打算。

形势盘点：引资“高技术范”持续凸显 利用外资整体乐观

不仅蛋糕越做越大，而且吸引外资成色十足。

值得关注的是，今年以来，我国高技术产业吸收外资持续保持较高增幅，1至9月，高技术产业实际使用外资2038亿元人民币，同比增长39.8%，占比达29.8%。

商务部数据显示，高技术制造业实际使用外资746亿元，同比增长13.7%，其中，医药制造业、医疗仪器设备及仪表制造业、电子及通信设备制造业实际使用外资同比分别增长40.7%、33.1%和10.7%。高技术服务业实际使用外资1292亿元，同比增长61.3%。

“中国高端制造业、智能制造等领域的快速发展，让我们看到了大量新的投资机会。”施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁尹正说，我们计划未来三年内在中国研发投入增加50%，进一步深耕中国市场。

智能制造、生物医药、新能源、新材料、金融等领域，已成为外资争相投资的“香饽饽”。中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍说，越来越多的外资企业涌向这些行业，是我国迈向高质量发展、经济结构持续优化的结果，也与我国持续扩大制造业、服务业、金融等领域开放有关。

今年以来，我国采取了一系列措施持续优化营商环境，激发企业活力。7月30日起，开始实施新版外商投资准入负面清单，条目从48条缩减到40条，允许外商独资或控股的领域越来越多；8月份，又新增设了6个自贸试验区；近期，金融业开放又连续放大招……开放步伐不断加快。

在商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文看来，中国政府在真心实意地支持外商来华投资，在目前已推出的一系列扩大开放举措基础上，中国还将进一步扩大对外开放，优化利用外资环境，所以“未来中国利用外资的形势整体是乐观的”。

记者评点：更加开放的中国将成更多外资登陆的热土

一国经济活力如何，外商投资是一个重要的衡量尺度。

9个月新设超3万家外资企业，平均一天100多家……这不是冷冰冰的数字，而是在全球跨国投资低迷的寒意中，中国吸引外资的温度。

外商来华投资，带来了资金、技术、管理经验，也因此获得了成长的沃土和发展的机遇。很多外资企业在中国的销售额大于其在本国的销售额。

丰厚的利润，巨大的市场，完整配套的产业链……让外商舍不得中国；密集打出的一系列开放“组合拳”，不断优化的营商环境，让外商离不开中国。对不少外资企业来说，在全球经贸面临诸多不确定性的背景下，中国开放的承诺令人振奋，也成为其追加在华投资的原因。

中国市场就像一个开放的“IP”，可以预见，它将成为更多外资企业登陆的热土，创造出更多互利共赢的发展故事。（新华社记者于佳欣、何欣荣）

新华社北京10月17日电

(责编：庄红韬、付长超)