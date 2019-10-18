统计局：前三季度房地产开发投资同比增长10.5%

人民网北京10月18日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2019年1—9月份，全国房地产开发投资98008亿元，同比增长10.5%。1—9月份，商品房销售面积119179万平方米，同比下降0.1%。9月份，房地产开发景气指数为101.08，比8月份提高0.14点。

房地产开发投资完成情况

1—9月份，全国房地产开发投资增速与1—8月份持平。其中，住宅投资72146亿元，增长14.9%，增速持平。

1—9月份，东部地区房地产开发投资51680亿元，同比增长8.6%，增速比1—8月份回落0.2个百分点；中部地区投资20481亿元，增长10.0%，增速加快0.2个百分点；西部地区投资21754亿元，增长16.2%，增速加快0.2个百分点；东北地区投资4093亿元，增长9.9%，增速加快0.2个百分点。

1—9月份，房地产开发企业房屋施工面积834201万平方米，同比增长8.7%，增速比1—8月份回落0.1个百分点。其中，住宅施工面积583683万平方米，增长10.1%。房屋新开工面积165707万平方米，增长8.6%，增速回落0.3个百分点。其中，住宅新开工面积122308万平方米，增长8.8%。房屋竣工面积46748万平方米，下降8.6%，降幅收窄1.4个百分点。其中，住宅竣工面积33084万平方米，下降8.5%。

1—9月份，房地产开发企业土地购置面积15454万平方米，同比下降20.2%，降幅比1—8月份收窄5.4个百分点；土地成交价款8186亿元，下降18.2%，降幅收窄3.8个百分点。

商品房销售和待售情况

1—9月份，商品房销售面积119179万平方米，同比下降0.1%，降幅比1—8月份收窄0.5个百分点。其中，住宅销售面积增长1.1%，办公楼销售面积下降11.0%，商业营业用房销售面积下降13.7%。商品房销售额111491亿元，增长7.1%，增速加快0.4个百分点。其中，住宅销售额增长10.3%，办公楼销售额下降11.1%，商业营业用房销售额下降13.0%。

1—9月份，东部地区商品房销售面积47035万平方米，同比下降2.9%，降幅比1—8月份收窄0.7个百分点；销售额59171亿元，增长6.0%，增速加快0.5个百分点。中部地区商品房销售面积33816万平方米，增长0.5%，增速持平；销售额24279亿元，增长7.2%，增速回落0.2个百分点。西部地区商品房销售面积33004万平方米，增长4.6%，增速加快0.8个百分点；销售额23781亿元，增长10.6%，增速加快0.7个百分点。东北地区商品房销售面积5324万平方米，下降5.9%，降幅收窄0.7个百分点；销售额4260亿元，增长2.5%，增速加快0.2个百分点。

9月末，商品房待售面积49346万平方米，比8月末减少438万平方米。其中，住宅待售面积减少293万平方米，办公楼待售面积增加5万平方米，商业营业用房待售面积减少133万平方米。

房地产开发企业到位资金情况

1—9月份，房地产开发企业到位资金130571亿元，同比增长7.1%，增速比1—8月份加快0.5个百分点。其中，国内贷款19689亿元，增长9.1%；利用外资104亿元，增长1.4倍；自筹资金42024亿元，增长3.5%；定金及预收款43877亿元，增长9.0%；个人按揭贷款19900亿元，增长13.6%。

房地产开发景气指数

9月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为101.08，比8月份提高0.14点。

(责编：杨曦、付长超)