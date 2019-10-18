统计局：下一步经济保持平稳运行有条件、有支撑

人民网北京10月18日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值697798亿元，按可比价格计算，同比增长6.2%。分季度看，一季度增长6.4%，二季度增长6.2%，三季度增长6.0%。

国家统计局国民经济综合统计司司长、新闻发言人毛盛勇表示，今年以来，世界经济和国际贸易增长都在放缓，国内经济的下行压力较大。中央及时出台了一系列逆周期调节的政策，较好顶住了经济下行压力。从前三季度主要经济指标来看，经济运行总体平稳。

对于怎么看经济下行压力和经济增速的放缓，毛盛勇认为可以从以下几个角度来看：

第一，从增速本身来看，尽管有所放缓，但是这个速度在全球主要经济体里是名列前茅的。前三季度经济增长速度是6.2%，比上半年小幅放缓0.1个百分点。初步预计，在全球经济总量一万亿美元以上的经济体中，这个速度是最快的。我们现在这个速度和自己过去比是中高速，但是放在全球看，实际上仍是一个高增长。

第二，从多个角度来看，尽管经济面临下行压力，但主要的宏观经济指标仍然保持在合理区间。从就业看，9月全国城镇调查失业率为5.2%，和上个月持平；从城镇新增就业来看，前9个月基本实现全年目标任务，就业形势总体平稳。从价格看，居民消费价格9月当月尽管涨幅有所扩大，达到3.0%，但扣除食品和能源之后的核心CPI涨幅是1.5%，还是有小幅回落的。从前9个月累计来看，CPI的平均涨幅是2.5%，应该说还是一个温和上涨的水平。从收入看，前三季度全国居民人均可支配收入实际增长6.1%，和经济增长速度基本同步，还要快于人均GDP增长速度。从名义增长看，前三季度全国居民人均可支配收入增长8.8%，还是比较好的一个增长。从生态环境看，前三季度能耗强度继续下降，清洁能源的生产和使用比例继续提高。

第三，从下阶段来看，尽管外部存在不确定性，但是国内确定性的支撑因素还是比较多。

一是服务业的支撑能力在不断地增强。前三季度，服务业增加值增长速度为7%，这是一个比较好的增长速度。现在从服务消费的一些指标看，比如消费市场、居民消费中的服务消费支出看，服务消费的增长速度超过10%，服务消费保持比较快的增长，将拉动服务业有比较好的增长势头，服务业“稳定器”的作用会不断巩固。

二是消费潜力不断释放。前三季度最终消费支出对经济增长贡献率保持在60%以上，特别是随着居民收入保持比较快的增长，消费环境不断改善，社会保障水平不断提高，供给能力不断增强，消费的基础性作用会不断加强。

三是转型升级的态势持续发展。从制造业来看，9月规模以上工业中高技术产业增加值同比增长11%，比上月加快4.9个百分点；9月战略性新兴产业的增长速度也超过9%。从投资来看，短板领域投资、高技术领域投资持续保持比较快的增长，1-9月高技术产业投资、社会领域投资增长速度都在13%以上。

四是政策效果持续显现。今年以来，国家出台了一系列大力度减税降费的政策，效果在不断显现。同时还增加了地方专项债的规模和加快了发行进度，效果也不断显现。最近几个月固定资产投资中，基础设施投资在逐步回升。金融领域不断增加对实体经济的支持、促进实际利率下行等方面也是有成效的，有些效果在显现，有的效果后面会继续显现。

“总的来看，尽管外部环境比较严峻复杂，但国内有力的支撑因素比较多。下一步经济保持平稳运行还是有条件、有支撑的。”毛盛勇说。

(责编：杨曦、付长超)