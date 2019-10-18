274个央企混改项目亮相 拟引入社会资本超2000亿

人民网北京10月18日电 （记者罗知之）今天，由国务院国资委产权管理局指导，北京产权交易所和上海联合产权交易所联合主办的“中央企业混合所有制改革项目专场推介会”在京成功举行。274个中央企业混改项目在推介会上集中亮相，拟引入社会资本规模超2000亿元，来自电力、航空、电信等行业领域的6个代表性项目进行了现场路演。

据介绍，亮相本次推介会的274个央企混改项目，呈现出三个“多样性”的特征。首先是混改形式多样，既有产权转让项目、增资扩股项目，也有投资新设项目。其次是行业类型多样，既有传统的金融、房地产等项目，也有大量信息技术、新能源、新材料、节能环保、高端装备制造等战略性新兴产业项目，该类项目有104项，占比达到38%，拟引入社会资本超450亿元。值得关注的是，30余个电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等七大重点领域混改试点项目也在本次推介会上集中发布，拟引入社会资本超300亿元。三是释放股权比例多样，既有释放参股权项目，也有多项释放控股权项目，65个项目释放50%以上股权，占比达到23.72%。

国务院国资委产权管理局局长贾立克表示，要以供给侧结构性改革为主线，坚持新发展理念，稳妥有序推进中央企业混合所有制改革工作。

全国工商联经济部副部长袁媛表示，民营企业是国民经济发展不可或缺的力量，发展混合所有制经济，有利于发挥民营企业机制灵活等方面的优势，与国有企业实现互补合作、融合发展。民营企业参与混合所有制改革，是增强经济活力，应对经济新常态下产业结构调整、新旧动能转换、提质增效等诸多挑战的有效途径。

北京市国资委副主任孟韬介绍了北京市推进国企混改以及北京市国企与中央企业双向合作的情况，勉励北交所继续发挥产权市场的作用，为中央企业和地方国有企业做强做优做大、为中国经济转型升级做出更大贡献。

在本场推介会上，由北交所和上海联交所共同打造的“央企混改专区”正式上线，该专区通过集中披露中央企业最新混改项目，及时发布政策法规、交易规则、混改项目等信息，广泛征集各类投资方。未来，线上“央企混改专区”将和线下推介会同时发力，形成线上线下相结合的项目发布和推介模式，助力央企混改高效推进。

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