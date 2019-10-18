原标题：麻辣财经：三季度经济咋样？读懂这几个数据就明白了

10月18日国新办发布会上，国家统计局公布的前三季度经济数据显示，三季度GDP同比增长6.0%。而此前一季度增速为6.4%，二季度为6.2%。

猛一看，这速度就是一点点下滑的节奏啊！中国经济要跌出合理运行区间吗？别急！看中国经济可不能这么看，麻辣姐给您找出核心数据，让您把经济运行究竟如何看得明白。

（1）经济增速继续放缓，怎么看？

首先咱们先看6%的经济增速。这速度和几年前相比，那确实是低了，也比二季度回落了0.2个百分点。

但是，放眼国际看增速，中国经济仍是高增长。前三季度，我国GDP同比增长6.2%，尽管比上半年小幅放缓0.1个百分点，但是增速在全球主要经济体里名列前茅。

初步预计，在全球经济总量超一万亿美元的经济体中，中国经济增速是最快的。”国家统计局新闻发言人毛盛勇说，与历史增速相比，目前中国经济增速属于中高速，但是放在全球看，仍是一个高增长。

更重要的是，中国经济迈向高质量发展，可不能只看增速，还得看其他指标是否运行在合理区间。

首先看就业，就业是民生之本。9月，全国城镇调查失业率为5.2%，和上个月持平；前三季度，全国城镇新增就业1097万人，完成全年目标任务的99.7%，就业形势总体平稳。

也有人问题，按说经济增速高，就业才会好，为什么经济增速有所放缓，就业形势还总体平稳？您这个就业指标可信吗？

毛盛勇解释，其一，随着经济体量的扩大，每增长一个百分点带来的经济增量也在扩大，能够吸纳的就业规模也是在增长；其二，当前服务业增加值占GDP比重在继续提高，这样的产业结构对就业的吸纳能力在不断地增强；其三，国家出台了积极的就业政策，取得了比较好的效果；最后，中国的新产业、新业态、新商业模式不断兴起壮大，也为就业规模的扩大、就业容量的拓展提供了空间。

其次看物价，这是关系到百姓生活的重要指标。9月，居民消费价格CPI达到3.0%，但扣除食品和能源之后的核心CPI涨幅是1.5%，有小幅回落。从前9个月累计来看，CPI的平均涨幅是2.5%，保持了温和上涨的水平。

也有人问了，CPI这么高，这是不是要通胀啊？猪肉价格要涨到什么时候算个头？

“9月CPI涨幅扩大主要是以猪肉为代表的少数食品价格上涨因素带来的。没有通胀，也不存在通缩，价格总体还是平稳的。”毛盛勇说，我国工业消费品供给比较充裕，服务价格是温和上涨态势。农业生产、粮食生产可能获得大丰收，为食品价格的基本稳定奠定了比较好的基础。“由于当前非洲猪瘟疫情得到了比好的控制，从中央到地方出台了一系列稳定猪肉生产的政策，随着政策效果的不断显现，猪肉的供求关系会逐步得到缓解，价格经过一段时间会回归到正常区间。”

最后，看居民收入增长稳。前三季度全国居民人均可支配收入实际增长6.1%，和经济增长速度基本同步，还要快于人均GDP增长速度。

所以总的来看，今年以来，世界经济和国际贸易增长都在放缓，中国经济的下行压力较大。中央及时出台了一系列逆周期调节的政策，较好顶住了经济下行压力。“从前三季度主要经济指标来看，经济运行总体平稳。”毛盛勇说。

（2）投资增速继续回落，怎么看？

一说中国经济，必提投资、出口、消费三驾马车。发挥投资的关键作用，是应对外部环境变化、保持经济平稳发展的重要支撑。

然而，前三季度，全国固定资产投资同比增长5.4%，比前8月继续放缓0.1个百分点，这个增速也是一年来的最低。如何看到增速连续3个月放缓？中国投资空间不足了吗？

毛盛勇分析，随着投资规模的不断扩大，最近这几年投资增速总体是在放缓的，但当前总体还是比较平稳。“最近制造业投资、民间投资增速有所放缓，说明现在实体经济仍面临不少困难，还要加大力度落实好中央出台的政策，在支持实体经济、促进中小企业和民营企业发展方面，进一步优化营商环境、加强产权保护、加强融资支持等，增强企业家信心。

不过，尽管增速有所放缓，但投资结构继续优化。1-9月份，第三产业投资增长速度为7.2%，属于较快增长，其中基础设施投资同比增长4.5%，增速比1—8月份加快0.3个百分点。一些社会领域和高技术领域的投资增长也比较快，高技术产业投资、社会领域投资增速在13%或以上，有利于补短板，增强发展后劲。

“今年增加了地方专项债的规模，提前下拨了进度，现在在加快把明年的一些计划前移，做到今年的计划里面。同时，还要撬动社会资本投入。目前总体来看，基础设施投资有比较好的回升势头。”毛盛勇说。

毛盛勇分析，投资是一头连着需求、一头连着供给，既是消费的重要变量，也是供给的重要内容。“扩大有效投资不仅仅可以扩大需求，还能够提高供给质量，优化供给结构，促进转型升级。所以，不管是从需求端还是从供给角度看，中国投资的潜力和空间还是巨大的。”

（3）下阶段中国经济趋势，怎么走？

“从下阶段来看，尽管外部存在不确定性，但是国内确定性的支撑因素还是比较多。”毛盛勇说。

一是服务业的支撑能力不断增强。第三产业增长对国内生产总值增长的贡献率为60.6%，高于第二产业24.3个百分点。

毛盛勇说，前三季度，服务业增加值增长速度为7%，保持较好增长。“服务消费的增长速度超过10%，将拉动服务业保持较好的增长势头，服务业‘稳定器’的作用会不断巩固。”

二是消费潜力不断释放。今年前三季度，最终消费支出的贡献率为60.5%，特别是随着居民收入保持比较快的增长，消费环境不断改善，社会保障水平不断提高，供给能力不断增强，消费的基础性作用会不断加强。

三是转型升级的态势持续发展。从制造业来看，9月规模以上工业中高技术产业增加值同比增长11%，比上月加快4.9个百分点；9月战略性新兴产业的增长速度也超过9%。

四是政策效果持续显现。今年以来，国家出台了一系列大力度减税降费的政策，效果在不断显现。同时还增加了地方专项债的规模和加快了发行进度，效果也不断显现。

最近几个月，基础设施投资在逐步回升。金融领域不断增加对实体经济的支持、促进实际利率下行等方面也是有成效的，有的效果后面会继续显现。”毛盛勇说。

特别值得注意的是，最近一些指标出现积极新变化。比如，9月制造业PMI有所加快，体现在新订单指数、生产指数在加快；9月工业生产者出厂价格PPI同比尽管在下降，但是9月和8月环比都是在上涨；对生产销售影响比较大的汽车生产和销售，近两月降幅呈现收窄态势。“这些都是比较好的信号，今年四季度，经济保持平稳趋势是有保证的。”毛盛勇说。

(责编：冯粒、曹昆)