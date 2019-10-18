甘肃礼县：国家扶贫日，热销苹果68万斤

原标题：献礼国家扶贫日，字节跳动扶贫助力甘肃礼县苹果热销68万斤

在第六个国家扶贫日来临之际，字节跳动扶贫发布了甘肃礼县苹果扶贫项目成果。通过品牌打造、传播推广、人才培训等举措，字节跳动扶贫通过“山货上头条”带动礼县苹果销售68万斤。据礼县人民政府统计，此次项目累计惠及1274名建档立卡贫困人口。

甘肃礼县是国家级贫困县，贫困发生率高达9.76%。全县苹果种植面积达60万亩，是不少贫困户的重要收入来源。因独特的地理条件和海拔1500米的种植环境，礼县苹果甜度高、营养丰富，并通过国家地理标识产品保护认证。但由于缺乏传播资源，品牌知名度有待提高。

字节跳动扶贫针对礼县苹果产品特点，确定了“礼县苹果，红润好状态”的传播定位，并发动明星、内容创作者、平台普通用户等创作内容，共同宣传推广礼县苹果，提高其品牌知名度、美誉度。其中，抖音达人“乡村胡子哥”在原产地创作了6条视频，播放量达854万次，带动礼县苹果销售19580件。

据悉，“山货上头条”是字节跳动扶贫发起的扶贫项目之一，通过整合今日头条、抖音、西瓜视频等平台资源，为贫困地区打造农产品品牌，助力农产品上行。截至9月底，“山货上头条”累计帮助国家级贫困县销售农产品102万件，重点了打造了十八洞猕猴桃、科右中旗沙地大米、巫山脆李等9个贫困地区农产品公共品牌。

除了推广山货，字节跳动扶贫发现不少贫困县拥有独特的文旅资源，却限于地理位置、交通条件、传播渠道等，很难被外界知道。基于抖音短视频对文旅的带动作用，字节跳动扶贫发起“山里DOU是好风光”，通过抖音挑战赛等方式，打造文旅品牌，带动当地文旅产业发展。

截至目前，“山里DOU是好风光”已累计为全国多个贫困县的美景提供超50亿次曝光，并在山西永和县、河南栾川县、贵州荔波县及雷山县等国家级贫困县落地，对当地文旅产业发展产生积极推进作用。以河北涞源县为例，其抖音线上播放量超2.6亿次，带动全县暑期游客同比增长47%，白石山景区也因此获得了“抖音美好打卡地”称号。

为了让贫困地区能够持续“自我造血”，实现长久稳定脱贫，字节跳动还通过“扶贫达人培训计划”、“智美乡村”项目，为贫困地区提供新媒体培训，帮助当地有志青年掌握内容创作、新媒体运营等技能，使其能够借助今日头条、抖音等移动互联网产品工具、用新媒体传播手段，长期自主传播家乡美景好物，为当地脱贫提供新路径。

目前，字节跳动扶贫已为乡村累计培训新媒体人才超2.6万人次。来自国家级贫困县甘肃庄浪县的90后返乡大学生杜小斌就是其中之一。2017年8月，他回到家乡创业卖苹果，却一直没能打开销路。

去年8月，他注册头条号@果小五s，并参加了第一期扶贫达人训练营，通过系列培训掌握了新媒体创作、运营以及农产品供应链管理等技能。一年多来，他的粉丝量从0增长到3万，制作的图文、短视频内容获得了830万次传播，累计帮助家乡苹果卖出12万斤，带动当地51户建档立卡贫困户增收。果小五说，“多亏了字节跳动扶贫的帮助，家乡的苹果才变得好卖一些。”

“围绕人、物、景三个方面对贫困地区实施宣传推广、品牌打造等工作，并通过人才培训增强当地内生动力，让信息流动创造的价值带动当地稳定脱贫。目前，我们的扶贫工作已经形成了精准式、带动式、造血式的扶贫模式。”10月14日，字节跳动创新事业部总经理杨洁在参加中国扶贫基金会主办的“动员社会力量参与脱贫攻坚”论坛时表示。

据了解，截至今年9月底，字节跳动扶贫累计帮助128个国家级贫困县美景好物走出大山，帮助86320名建档立卡贫困人口实现增收。（李平）

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