人民网>>财经

甘肃礼县：国家扶贫日，热销苹果68万斤

2019年10月18日20:23  来源：光明网
 
原标题：献礼国家扶贫日，字节跳动扶贫助力甘肃礼县苹果热销68万斤

在第六个国家扶贫日来临之际，字节跳动扶贫发布了甘肃礼县苹果扶贫项目成果。通过品牌打造、传播推广、人才培训等举措，字节跳动扶贫通过“山货上头条”带动礼县苹果销售68万斤。据礼县人民政府统计，此次项目累计惠及1274名建档立卡贫困人口。

甘肃礼县是国家级贫困县，贫困发生率高达9.76%。全县苹果种植面积达60万亩，是不少贫困户的重要收入来源。因独特的地理条件和海拔1500米的种植环境，礼县苹果甜度高、营养丰富，并通过国家地理标识产品保护认证。但由于缺乏传播资源，品牌知名度有待提高。

字节跳动扶贫针对礼县苹果产品特点，确定了“礼县苹果，红润好状态”的传播定位，并发动明星、内容创作者、平台普通用户等创作内容，共同宣传推广礼县苹果，提高其品牌知名度、美誉度。其中，抖音达人“乡村胡子哥”在原产地创作了6条视频，播放量达854万次，带动礼县苹果销售19580件。

据悉，“山货上头条”是字节跳动扶贫发起的扶贫项目之一，通过整合今日头条、抖音、西瓜视频等平台资源，为贫困地区打造农产品品牌，助力农产品上行。截至9月底，“山货上头条”累计帮助国家级贫困县销售农产品102万件，重点了打造了十八洞猕猴桃、科右中旗沙地大米、巫山脆李等9个贫困地区农产品公共品牌。

除了推广山货，字节跳动扶贫发现不少贫困县拥有独特的文旅资源，却限于地理位置、交通条件、传播渠道等，很难被外界知道。基于抖音短视频对文旅的带动作用，字节跳动扶贫发起“山里DOU是好风光”，通过抖音挑战赛等方式，打造文旅品牌，带动当地文旅产业发展。

截至目前，“山里DOU是好风光”已累计为全国多个贫困县的美景提供超50亿次曝光，并在山西永和县、河南栾川县、贵州荔波县及雷山县等国家级贫困县落地，对当地文旅产业发展产生积极推进作用。以河北涞源县为例，其抖音线上播放量超2.6亿次，带动全县暑期游客同比增长47%，白石山景区也因此获得了“抖音美好打卡地”称号。

为了让贫困地区能够持续“自我造血”，实现长久稳定脱贫，字节跳动还通过“扶贫达人培训计划”、“智美乡村”项目，为贫困地区提供新媒体培训，帮助当地有志青年掌握内容创作、新媒体运营等技能，使其能够借助今日头条、抖音等移动互联网产品工具、用新媒体传播手段，长期自主传播家乡美景好物，为当地脱贫提供新路径。

目前，字节跳动扶贫已为乡村累计培训新媒体人才超2.6万人次。来自国家级贫困县甘肃庄浪县的90后返乡大学生杜小斌就是其中之一。2017年8月，他回到家乡创业卖苹果，却一直没能打开销路。

去年8月，他注册头条号@果小五s，并参加了第一期扶贫达人训练营，通过系列培训掌握了新媒体创作、运营以及农产品供应链管理等技能。一年多来，他的粉丝量从0增长到3万，制作的图文、短视频内容获得了830万次传播，累计帮助家乡苹果卖出12万斤，带动当地51户建档立卡贫困户增收。果小五说，“多亏了字节跳动扶贫的帮助，家乡的苹果才变得好卖一些。”

“围绕人、物、景三个方面对贫困地区实施宣传推广、品牌打造等工作，并通过人才培训增强当地内生动力，让信息流动创造的价值带动当地稳定脱贫。目前，我们的扶贫工作已经形成了精准式、带动式、造血式的扶贫模式。”10月14日，字节跳动创新事业部总经理杨洁在参加中国扶贫基金会主办的“动员社会力量参与脱贫攻坚”论坛时表示。

据了解，截至今年9月底，字节跳动扶贫累计帮助128个国家级贫困县美景好物走出大山，帮助86320名建档立卡贫困人口实现增收。（李平）

(责编：冯粒、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved