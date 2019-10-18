中国与毛里求斯签署自由贸易协定

人民网北京10月18日电 （孙阳）据商务部网站消息，2019年10月17日，中国商务部部长钟山与毛里求斯驻华大使李淼光分别代表两国政府在北京签署了《中华人民共和国政府和毛里求斯共和国政府自由贸易协定》。

中国—毛里求斯自贸协定是我国商签的第17个自贸协定，也是我国与非洲国家的第一个自贸协定，不仅将为深化两国经贸关系提供更加有力的制度保障，更为中非全面战略合作伙伴关系赋予了全新的内涵，将中非经贸合作提升到了新的高度，开创了新的局面。

中国—毛里求斯自贸协定谈判于2017年12月正式启动。在两国领导人关心和指导下，双方团队经过四轮密集谈判，于2018年9月2日正式结束谈判。协定涵盖货物贸易、服务贸易、投资、经济合作等内容，实现了“全面、高水平和互惠”的谈判目标。

在货物贸易领域，中方和毛里求斯最终实现零关税的产品税目比例分别达到96.3%和94.2%，占自对方进口总额的比例均为92.8%。毛里求斯剩余税目的关税也将进行大幅削减，绝大多数产品的关税最高将不再超过15%，甚至更低。我国目前对其出口的主要产品，如钢铁制品、纺织品以及其它轻工产品等将从中获益。毛里求斯生产的特种糖也将逐步进入中国市场。双方还就原产地规则、贸易救济、技术性贸易壁垒和卫生与植物卫生问题等达成一致。

在服务贸易领域，双方承诺开放的分部门均超过100个。 其中，毛里求斯将对我国开放通讯、教育、金融、旅游、文化、交通、中医等重要服务领域的130多个分部门。这是毛里求斯迄今为止在服务领域开放水平最高的自贸协定。

在投资领域，协定较1996年中国—毛里求斯双边投资保护协定在保护范围、保护水平、争端解决机制等方面有较大升级。这是我国首次与非洲国家升级原投资保护协定，不仅将为我国企业赴毛里求斯提供更加有力的法律保障，也有助于企业以该国为平台，进一步拓展对非洲的投资合作。此外，双方还同意进一步深化两国在农业、金融、医疗、旅游等领域的经济技术合作。

协定签署后，双方将各自履行关于协定正式生效的国内程序，以便协定尽早实施，让协定成果尽早惠及两国企业和人民。

(责编：岳弘彬)