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前三季度GDP同比增长6.2%

经济平稳运行有条件有支撑（权威发布）

本报记者  陆娅楠

2019年10月19日06:16  来源：人民网－人民日报
 

　　在18日举行的国新办新闻发布会上，国家统计局公布的前三季度经济数据显示：初步核算，前三季度国内生产总值（GDP）697798亿元，按可比价格计算，同比增长6.2%。分季度看，一季度增长6.4%，二季度增长6.2%，三季度增长6.0%。

　　“尽管外部环境比较严峻复杂，但国内有力的支撑因素比较多。经济保持平稳运行是有条件、有支撑的。”国家统计局新闻发言人毛盛勇说。核心指标看运行，中国经济保持在合理区间。

　　就业稳。9月，全国城镇调查失业率为5.2%，和上个月持平；前三季度，全国城镇新增就业1097万人，完成全年目标任务的99.7%，就业形势总体平稳。

　　为什么经济增速有所放缓，但是就业形势总体平稳？毛盛勇解释，其一，随着经济体量的扩大，每增长一个百分点带来的经济增量也在扩大，能够吸纳的就业规模也在增长；其二，当前服务业增加值占GDP比重在继续提高，这样的产业结构对就业的吸纳能力在不断地增强；其三，国家出台了积极的就业政策，取得了比较好的效果；最后，中国的新产业、新业态、新商业模式不断兴起壮大，也为就业规模的扩大、就业容量的拓展提供了空间。

　　物价稳。9月，居民消费价格（CPI）同比上涨3.0%，但扣除食品和能源之后的核心CPI涨幅是1.5%，有小幅回落。从前9个月累计来看，CPI的平均涨幅是2.5%，保持了温和上涨的水平。

　　“9月CPI涨幅扩大主要是以猪肉为代表的少数食品价格上涨因素带来的。没有通胀，也不存在通缩，价格总体还是平稳的。”毛盛勇说，我国工业消费品供给比较充裕，服务价格是温和上涨态势。农业生产、粮食生产可能获得大丰收，为食品价格的基本稳定奠定了比较好的基础。

　　居民收入增长稳。前三季度全国居民人均可支配收入实际增长6.1%，和经济增长速度基本同步，还要快于人均GDP增长速度。“从名义增长看，前三季度全国居民人均可支配收入增长8.8%，增速还是不错的。”毛盛勇说。

　　投资是前三季度备受关注的数据。前三季度，全国固定资产投资同比增长5.4%，比前8月继续放缓0.1个百分点，这个增速也是一年来的最低。如何看待增速连续3个月放缓？

　　毛盛勇分析，1—9月投资增速有所放缓，且和去年同期持平，但总体平稳。“随着投资规模的不断扩大，最近这几年投资增速总体是在放缓的，但当前总体还是比较平稳。”毛盛勇表示，最近制造业投资、民间投资增速有所放缓，说明现在实体经济仍面临不少困难，还要加大力度落实好中央出台的政策，在支持实体经济、促进中小企业和民营企业发展方面，进一步优化营商环境、加强产权保护、加强融资支持等，增强企业家信心。

　　不过，尽管增速有所放缓，但投资结构继续优化。1—9月份，第三产业投资增长速度为7.2%，属于较快增长，其中基础设施投资同比增长4.5%，增速比1—8月份加快0.3个百分点。一些社会领域和高技术领域的投资增长也比较快，高技术产业投资、社会领域投资增速在13%或以上，有利于补短板，增强发展后劲。

　　“今年增加了地方专项债的规模，提前下拨了进度，现在在加快把明年的一些计划前移，做到今年的计划里面。同时，还要撬动社会资本投入。目前总体来看，基础设施投资有比较好的回升势头。”毛盛勇说。

　　毛盛勇分析，投资一头连着需求、一头连着供给，既是消费的重要变量，也是供给的重要内容。“扩大有效投资不仅仅可以扩大需求，还能够提高供给质量，优化供给结构，促进转型升级。所以，不管是从需求端还是从供给角度看，中国投资的潜力和空间还是巨大的。”


　　《 人民日报 》（ 2019年10月19日 02 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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