原标题：3亿元生猪规模养殖场建设补助投资计划即将下达

本报记者 苏诗钰

“9月份CPI涨幅扩大主要是以猪肉为代表的少数食品价格上涨因素带来的。”国家统计局国民经济综合统计司司长、新闻发言人毛盛勇昨日在国家统计局召开的新闻发布会上表示。

从数据来看，居民消费价格CPI最近几个月涨幅有所扩大，9月份同比上涨3.0%，其中食品价格涨幅要大一些，贡献超过70%，食品中猪肉的贡献又更大一点，猪肉涨幅接近70%，猪肉对CPI的拉动是1.65个百分点，贡献率是55%。

毛盛勇表示，CPI尽管涨幅有所扩大，但主要是结构性因素影响，主要是猪肉等少数食品价格上涨带来的上升。从核心CPI来看，9月份只上涨1.5%，累计来看平均涨幅是2.5%，也是温和上涨。从下阶段来看，工业消费品供给比较充裕，价格比较稳定。服务价格是温和上涨态势。食品价格由于受农业生产、粮食生产可能获得大丰收的影响，为食品价格的基本稳定奠定了比较好的基础。关于猪肉价格，由于当前非洲猪瘟疫情得到了比好的控制，从中央到地方出台了一系列稳定猪肉生产的政策，随着政策效果的不断显现，猪肉的供求关系会逐步得到缓解，价格经过一段时间会回归到正常区间。

值得关注的是，党中央、国务院高度重视生猪稳产保供工作，连续作出部署，8月21日国务院常务会议研究确定了稳定生猪生产和猪肉保供稳价的五项措施，8月30日召开了全国稳定生猪生产电视电话会议，9月6日国务院办公厅印发了《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》，对生猪稳产保供作出全面部署。

农业农村部畜牧兽医局局长杨振海在近期的发布会上表示，政策扶持是加快生猪生产恢复发展的关键。8月底以来，有关部门出台了17条扶持生产的政策措施，在财政、金融、用地、规范禁养区划定和管理、绿色通道，生猪生产的补奖等方面明确了一系列政策。政策的组合拳含金量之高，近年来少有。这段时间，各个部门都加大政策的落实力度，比如说生态环境部、农业农村部，派出了20个工作组赴200个生猪养殖大县，开展禁养区划定情况排查。中央预算内投资即将下达3亿元生猪规模养殖场建设补助项目投资计划，中央财政近期将按程序下达上半年非洲猪瘟扑杀补助经费，第二批农业保险保费补贴资金和新增的7亿元生猪调出大县奖励资金。

各地都在积极行动，截至目前，全国已有23个省区市出台了扶持生猪生产发展的政策性文件，地方的扶持政策，针对性都很强，含金量也非常高。杨振海表示，目前各项政策措施都正在抓紧落实，不少针对生产的政策已经落实到场到户。农业农村部也在加大力度推进各项政策落实，目前已经设立了生猪生产调度办公室，每月对各省生猪存栏和能繁母猪存栏进行调度，并对全国年出栏5000头以上的规模猪场进行月度跟踪调查。刚才发布的数据就是调查的结果。我们将进一步加强生猪生产形势的监测研判，定期发布信息引导生产。

杨振海表示，下一步全力推动《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》落实，督促没有出台政策的省份抓紧出台，已经出台的省份要把政策抓紧落实到位。同时持续强化非洲猪瘟疫情防控，做好生猪养殖技术指导服务，在确保生物安全措施落地的前提下，支持疫区和发生疫情的养猪场尽快恢复生产，帮助养殖场户扩大生产。随着这些政策措施落地落实，生猪生产的恢复会比期待的要好一些。

(责编：李楠桦、刘然)