原标题：“互联网之光”闪耀千年古镇

新华社记者郑梦雨、许舜达

智能会务服务机器人提供现场讲解，与会嘉宾实现生物识别入住，5G自动驾驶带你走进会场……在即将召开的第六届世界互联网大会上，智慧应用场景将带你“进入未来”。

5年前，世界互联网大会在浙江桐乡乌镇永久落户，“互联网之光”照进这座白墙黑瓦、青石铺路的千年古镇，一扇世界透视中国互联网崛起的窗口缓缓打开。

2012年以前，乌镇子夜路还是一条破旧的小路。今年大会期间，在子夜路改造而成的智能驾驶示范路上，5G自动驾驶微公交将正式投放。

今年3月，嘉兴第一个符合商用网标准的移动5G基站在乌镇开通，乌镇已基本实现5G网络镇区全覆盖。今年6月，全国首个在县级城市建设的国际互联网数据专用通道在桐乡建成开通，使得514家与“一带一路”沿线国家有贸易往来的桐乡企业网速提升至少30%。

网速越来越快，带来的是不断加速的高质量发展。在乌镇国际互联农业博览园，5G技术不仅可以帮助小番茄“感知”环境变化、实时进行调整，还能实现自动消毒、灭菌、杀虫等全过程管护。

在5G技术支持下，智慧农场还将积极探索5G自动采摘、5G无人机遥感平台等新型5G技术应用，传统的“鱼米之乡”张开了5G的翅膀。

乌镇南栅外的陈庄村，曾是颇有名气的竹编之乡。“六目三层穿丝雪花编是竹编中较为复杂的编法，也最能体现手艺精妙之处。”出身竹编世家的年轻竹编匠人钱利淮透过直播，向网络另一端的上千名粉丝讲解竹编要领。自首届世界互联网大会举行以来，钱利淮创办的“竹芸工房”凭借网络，将竹编花篮等当地手工艺品引向全球。

从最初的蚕桑业、杭白菊种植，到制砖、染布等传统工业，再到如今搭上数字经济高速列车，在古老水乡生长的居民因互联网而开启了新生活。

乌镇大道旁，古香古色的屋檐下，一块印着“乌镇互联网医院”的招牌格外显眼。依托互联网技术建设的互联网医院，节省了小镇居民的看病成本。不论山区居民还是城市百姓，都可以享受到同等质量医疗服务，实现在线复诊，足不出户看病就医。

在上海尚阳外国语学校桐乡实验学校，40多位学习进度不同的学生们坐在同一间教室上英语课。借助远程视频，学生们得以实时跟远在外地的专业外教进行课堂互动。据了解，这里正在探索建设“未来学校”，通过“云端”功能，未来学校将逐步实现老师对学生的实时精准教学。

据相关统计，第一届世界互联网大会召开时，乌镇本地与互联网、数字经济相关的企业仅有12家。而短短6年光景，在“互联网之光”照耀下的乌镇，目前培育引进的互联网企业已达919家。

除了互联网企业的“异军突起”，乌镇众多的传统产业和互联网深度融合后，实现了数字化转型，正在释放新的动能。

在嘉兴恒美服饰位于乌镇的智能工厂里，无须老裁缝动手，电脑已经自动将衣服打样完成。只要机器启动，便可一次性裁剪衣服上所有的布片，并通过合理的排布，让布料的利用率达到最高。管理人员只需操作手机，便可对300多台自动化设备发出指令。

缓缓而过的乌篷船，高高耸立的马头墙，仿佛在静静等待着什么。当一年一度的“乌镇时间”来临，这座千年古镇将再一次用“互联网之光”，聚焦全世界的目光。

(责编：李楠桦、刘然)