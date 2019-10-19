顾炯炯：物联网和AI是催生行业数字化转型重要的助推剂

10月19日至20日，直达?共生——金蝶云?苍穹技术与生态论坛在京举行。在19日举行的论坛上， 华为云专家顾炯炯在发言时表示，当前华为90%的云服务已经完成了鲲鹏ARM化的改造，为未来基于全新的鲲鹏生态的端到端的全栈云能力的构建做好了准备。
顾炯炯表示，回顾云计算概念诞生发展的历史，目前所处的这个时期，正在处于从Cloud1.0到Cloud2.0的转型的关键机遇期。
顾炯炯认为，Cloud2.0相对于Cloud1.0演进趋势最大的变化就是，从面向后台的企业IT支撑系统的效率提升和成本优化走向了全行业的核心生产力的提升，全面的数字化、智能化的转型过程。而5G、IOT的物联网和AI的人工智能技术，是催生全行业全面数字化转型重要的助推剂，并且以云为黏合剂进行深度的整合。
谈到华为云的算力本身，顾炯炯表示，华为已经将很多终端测以及华为的鲲鹏的体系引入到现在的服务器端，来作为未来的大数据化计算引擎底层算力的支撑平台。同时，他表示，当前华为90%的云服务已经完成了鲲鹏ARM化的改造，为未来基于全新的鲲鹏生态的端到端的全栈云能力的构建做好了准备。(赵爽)
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