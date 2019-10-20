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人工智能赋能县域经济转型升级

2019年10月20日09:19  来源：中国网
 
原标题：创新奇智青岛公司开业 落地AI生态建设

　　10月17日，创新奇智青岛公司开业暨合作生态发布会在青岛市即墨区举行。即墨区委常委，常务副区长鞠朝友、区财政局、科技局、工信局、招商促进中心、通济新经济区等单位主要负责领导，以及创新工场合伙人、创新奇智CEO徐辉，路一鸣，创新奇智副总裁马磊等，出席开业仪式及发布会。

　　今年3月，创新奇智与青岛市即墨区签署合作协议，致力推动人工智能赋能当地传统产业升级，加快新旧动能转换步伐。此次创新奇智青岛公司开业暨合作生态发布会，是双方合作实质性落地的重要标志。

　　开业仪式上，即墨区委常委，常务副区长鞠朝友发表致辞：“即墨历史底蕴深厚，发展空间广阔，加快新旧动能转换的步伐，进入了全域全面高质量发展的新时段。创新奇智作为国内人工智能行业的领军企业，赋能传统企业数字化转型，拥有顶尖的技术实力和专家团队，市场前景非常广阔，与即墨的产业方向高度契合。项目的落地运营既是创新奇智自身发展的重大飞跃，也是即墨人工智能产业的重要突破。我们将全力为企业做好服务保障，通过政企共同努力推动人工智能产业在即墨这方热土上蓬勃发展。”

　　据了解为了更好服务入驻企业，推动AI产业发展，当地政府付出巨大努力，通济新经济区管委规划建设2500平方米的企业服务中心，为企业提供政务、金融及商业洽谈、路演配套场地。“青岛公司开业是创新奇智进一步扩大全国版图的重要举措。青岛深厚的产业积累和人文环境，将为AI落地提供肥沃的土壤。”创新奇智CEO徐辉表示：“未来，创新奇智将持续向青岛输出人工智能技术、人才等相关资源，并联合当地政府、企业、高校，打造人工智能生态圈，助力构建现代化产业体系，将青岛市即墨区打造成为北方人工智能重镇。”

　　人工智能正进入“AI+”时代，未来能给世界经济带来百万亿元级别增长的将是“AI+传统产业”领域。为夯实区域发展，推动AI商业落地，此次发布会特设置“人工智能赋能商业未来”和“计算机视觉与商业赋能”两场分论坛，来自国内外知名院校的博士、教授，与青岛本地及山东省内的企业、合作伙伴汇聚一堂，就人工智能产业的发展趋势、人工智能技术和解决方案的商业化应用等主题展开深入研讨。作为发布会的重头戏，创新奇智全面展示了公司在人工智能领域的新产品、新技术和新进展，并以场景化、沉浸式的技术展示创新奇智在各种场景下的人工智能解决方案，赢得参会领导及观众的好评。

(责编：张桂贵、庄红韬)
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