徐少春：EBC将替代ERP成为新的企业云服务

10月20日，「直达·共生」金蝶云全球用户大会在北京雁栖湖举行。金蝶集团董事会主席兼CEO 徐少春在致辞时表示，EBC将替代ERP成为新的企业云服务，谁拥有了EBC，谁就拥有了未来。

国际著名研究机构Gartner提出了一个新的概念叫做EBC，也就是企业业务能力（Enterprise Business Capability），徐少春认为，这将是替代ERP的新的企业云服务。“EBC将成为企业的一种战略资源，成为一种全新的业务能力，IT就是业务，业务就是IT，我们不能再用基于二十世纪六十年代的想法和系统来支持云计算时代的迫切需求。”徐少春表示。

徐少春在发言中表示，各行各业都在进行行业价值的重构，每一个企业都在重塑它的核心竞争能力；每一个企业的运营、产品与服务，商业模式、管理领域都在发生剧烈的数字化转型和变革。谁拥有了EBC，谁就拥有了未来。

在谈到从ERP到EBC到底如何转变时，徐少春表示，每一个企业的转型，包括运营的转型、产品与服务的转型、商业模式的转型和管理转型，ERP和EBC都展现了不同的能力。

徐少春表示，在运营转型层面，过去的ERP是先固化再优化再僵化，过去的流程驱动，形成一个一个孤立的烟囱式数据壶，数据倒不出来。但在EBC时代，这种模式已经演变成了数据驱动，端到端，把过去的数据孤岛连成一片，变成一个数据湖。在产品与服务方面，过去的ERP的表现是又大又笨又重，很多企业花了很多的钱购买国外的产品，事实上当企业发生剧烈变化的时候，它们却束缚了企业的成长。而在EBC时代，这些变成了智能化、服务化和消费化。在商业模式方面，过去ERP倡导的是战略导向、IT控制，IT更多的是一种控制手段，保证战略、业务朝着计划的方向走。但是在EBC时代，强调以客户为中心、业务驱动。过去ERP的管理转型很大程度上束缚了自己的手脚，而在EBC时代，应该倡导的是协同共生。

关于如何领导企业数字化转型成功，徐少春认为，传统思维的本质就是惰性，惰性是一种非常顽固的传统势力，所以要变革，要数字化转型，就应该向传统思维开战。徐少春在发言中引用了王阳明的“千罪百恶，皆从傲上来”来阐释惰性，他认为，惰性的背后就是“吝心、贪心、忿心、怠心、躁心、傲心、忽心”这八颗心，而其中最关键的就是傲心。企业数字化转型的关键和本质就是要向传统思维开战、向传统势力开战。

徐少春表示，金蝶也确立了新的哲学，那就是——企业经营者对成长的渴望就是我们的奋斗目标。“我们不仅要帮助客户发展壮大和成长，规模越来越大，也要帮助每一个企业经营者个人心灵成长，这就是我们的追求。”他说，“直达客户，协同共生。把客户装在心中，与其建立一个直接的、没有障碍的、心与心的链接，我们就可以彼此共同成长。”徐少春表示。（牛广文）

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