朱宏任：中小企业将成为产业数字化的拥护者和参与者

10月20日，「直达·共生」金蝶云全球用户大会在北京雁栖湖举行。中国企业联合会常务副会长兼理事长朱宏任在致辞时表示，随着制造强国和网络强国战略的推进，各类企业尤其是中小企业对数字化成长的渴望与需求将成为产业数字化的重大拥护者与参与者。

朱宏任认为，数字经济的发展已经成为关系中华民族伟大复兴的重要战略内容之一。“金蝶云力推的企业上云工程是对科技创新发展规律的重要认识，把握住了数字经济发展的基本逻辑。可以相信，随着中国制造强国和网络强国战略的推进，各类企业尤其是中小企业对数字化成长的渴望与需求将成为产业数字化的重大拥护者与参与者。”他说。

朱宏任表示，世界发展的历史经验表明，科技和管理是推动经济发展和社会进步的两个轮子，二者相互作用、缺一不可。没有国际一流的管理水平，就不可能造就世界一流的产业和企业。“一项管理突破不但能够为单一企业带来强大的竞争优势，使行业的竞争格局发生翻天覆地的变化，还能推动产业乃至国家竞争力的提升。”

他还表示，在科技创新的基础上，以创新的思维和观念，不断革新管理模式，精准打造核心竞争优势，必将为企业的发展注入新的活力。加快推进管理信息化、网络化和智能化，推动企业组织变革和流程再造，打造信息系统集成、数据共享、协同高效的经营管理平台，实现管理的精准化和高效化，将为企业塑造新优势、培育新的增长点。（牛广文）

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