刘尚希：面对“不确定性”要通过不断变革来构建“确定性”

10月20日，「直达·共生」金蝶云全球用户大会在北京雁栖湖举行。中国财经科学研究院院长刘尚希以“如何构建发展的确定性”为题进行了发言，他在发言中表示，面对充满不确定性的世界，要不断变革在一次又一次新的不确定性中区构建自己新的确定性。

刘尚希表示，当前世界谈的最多的一个概念就是“不确定性”，可以说当前世界是一个“不确定性”的世界。他认为，既然这个世界的本质是不确定的，而不是像传统的认识那样是确定性的世界，那我们就使人在这个不确定的世界里去构建我们所需要的确定性。“我们需要不断的变革，就像金蝶一样不断的破茧成蝶，这就是一次又一次在新的不确定性当中去构建自己新的确定性。”他表示。

刘尚希认为， 发展就是在不断的构建确定性的过程。如果说不从构建的角度去思考，不从可能性的角度去思考，而总是在那寻找某种必然，那可能就落入到某种陷阱之中。“数字化转型提供了各种各样的可能，但没有一条直线，不可能告诉我们一个路径。”他表示。

刘尚希表示，经济要发展转型，企业要转型升级，技术革命尤其是数字技术革命在不断的重塑这个世界，重塑我们的生产方式、重塑我们的生活方式，在重塑我们的经济结构和社会结构。现在是一个数字化的时代，也是一个经济金融化的时代，经济的金融化意味着我们产生了许多我们从来没有遇到新的不确定性。“对于企业发展，过去讲追求企业的利润后来变成追求企业的价值，企业的整体价值。现在更多要考虑追求客户的价值，为客户创造价值，因为只有这样的话才可能真正的构建我们发展的确定性。”他表示。（牛广文）

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