陈春花：数字化带来的根本变化是转向以客户为中心

10月20日，「直达·共生」金蝶云全球用户大会在北京雁栖湖举行。北京大学国家发展研究院教授陈春花在发言中表示，数字化带来的根本变化就是所有价值活动的核心都会转向以客户为中心。
陈春花认为，数字化从本质上的特征来讲不是变化带来的冲击，而是变化的速度带来的冲击。她认为，数字化对产业最大的价值就是可以使得任何一个产业链条上的各个环节会因为数字化的渗透诞生一个无限可能的新产业组合，这就是数字化对产业的意义为什么今天会显得极为特殊。
陈春花认为，数字化会带来以下几个最重要的变化：第一个变化是所有价值活动的核心都会转向以客户为中心，这是一个根本性的变化；第二个变化是所有的行业都会呈现出边界融合的特征。
面对数字化对产业的影响，应该如何调整应对，陈春花认为，首先是战略上的变化，战略上一定要从竞争逻辑转向共生逻辑； 其次是管理的维度的变化，不能只讲分，也要讲合。
在谈到协同效应时，陈春花认为，协同效应最重要的就是技术和产业之间怎么协同新的价值组合。
陈春花表示，实现协同管理本身所创造的价值要做好以下六件事：一是要重构企业边界；二是要建立一种全新的信任关系，即基于契约的信任；三是要和别人做协同，首先内部应该协同；四是要实现组织外的协同；五是要有一个价值协同的取向训练，也就是企业自己要有价值取向来做协同； 六是要有一种协同管理的行为。
陈春花在发言最后表示，我们已经来到了数字化时代，希望我们有能力用数字化的逻辑去做今天和未来的事情，而不是用工业时代的逻辑。（牛广文）
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