陶景文：企业数字化转型应关注能为客户做什么

10月20日，「直达·共生」金蝶云全球用户大会在北京雁栖湖举行。华为技术有限公司质量流程IT总裁陶景文在发言时表示，企业数字化转型应该回归到关注能为客户解决什么问题，回归初心。
陶景文表示， 数字化转型包括三个重构：一是利用数字技术打破边界，重构客户体验旅程，让客户和企业发生的需求、交易、体验全面提升 ；二是重构企业的制造，通过调整企业的资源配置，让企业的运营效率、决策准确度大幅度提升；三是重构企业的产品和服务的创新流程 。
陶景文表示，企业数字化转型特别是在非云原生和非数字原生的企业，数字化转型就是要解决在工业革命时代没有很好解决的效率和成本的问题，特别是服务效率和成本的问题。他认为，所有非云原生的企业，特别是制造业有一个共性的问题，就是服务的效率反而是非进步的部门，甚至是在倒退的部门。而通过数字化的技术突破边界，可以让制造业同时做到产品质量更好、服务更优、成本更低。
陶景文表示，大多数的传统企业都面临着封闭的IT系统不能满足需要，业务流程的设计都是烟囱式的、重载的、端到端的流程，而且是面向功能的给内部人使用的，并不是面向客户的。而另一个最大的问题就是信息孤岛，数据的准确性、全面性和连通性是没有办法实现的。“如果信息孤岛的问题不能解决，数字化转型就是无源之本。”他说。
陶景文认为，数字化转型绝不是简单的先进技术的使用，所有企业的数字化转型应该回归到底解决客户的什么问题，就是要回归初心，回到商业的设计理念，能够在更高的层面解决我们目的性的问题。（牛广文）
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