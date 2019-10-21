“我准备大干一场”（身边看“六稳”④）

青砖小瓦马头墙，山水竹茶江南韵。江苏南京江宁区横溪街道石塘社区里，秋日的景致正美。
“生意特别火，12间客房两周前就被预订一空！”觅境民宿的店主程俊说，每到节假日就有不少游客来这里“打卡”，看竹林、品雨花茶、尝土菜。“今年‘十一’黄金周，我们新增了烘焙、茶艺等活动设施，能接待二三百人。”建这家精品民宿，程俊先后投了240万元，几年就能回本。
“这样的增收项目，村里还有不少。”石塘社区党总支书记郑涛说，村里变化太大了，村庄道路、雨污管网等建设纷纷落地，光一项小流域生态治理上级就投资1800万元。面貌一新的村庄引来14户企业进驻，126位能人返乡创业。村民们竖起大拇指夸赞：“稳投资真给力，石塘社区开‘金花’！”
“村里硬件齐备，产业配套完善，我准备大干一场！”程俊难掩兴奋。
程俊投资热情高涨，很大程度上源于政策“礼包”含金量高。他说，民宿刚开张时，不仅被区旅游局邀请入驻推广平台，还获得5000元补贴；进行标准化消防改造，花费2万多元，享受了70%的补贴。“村里每个月都会搞一两次技能培训，请专家同行讲运营技巧、沟通方法等，村里网站、公众号也常帮我们吆喝。前不久，村里还主动帮我们申请了30万元免息贷款。”程俊开心地说。
享受政策红利的还有许许多多个“程俊”。今年以来，全面实施小微企业普惠性税收减免、大幅放宽小微企业所得税优惠标准、将制造业等行业16%增值税率降至13%……一系列减税降费政策相继落地，为投资者减轻了负担，让他们的投资决策更加从容。与此同时，全面实施市场准入负面清单制度，启动第四批国企混改试点，推进石油天然气电力等重点领域改革……投资领域“放管服”改革不断深化，市场准入不断放宽，为投资者安心经营、放心投资创造了良好环境。
稳投资的政策效应正逐步显现。今年1—8月，全国固定资产投资超40万亿元，同比增长5.5%。其中，民间固定资产投资23.7万亿元，增长4.9%。投资增速企稳，结构不断优化。今年1—8月，生态环保投资增长40%以上，教育投资增长19%，文化、体育和娱乐业投资增长15.1%，在经济社会发展的关键领域和薄弱环节，有效投资正发挥着“四两拨千斤”的作用。
看好乡村旅游这片“蓝海”，程俊琢磨着再投资270万元开一家分店，做大自己的民宿事业。“今年年底就开工！”对于未来，他信心满满。
“程俊”们的投资热情，推动着石塘社区的乡村旅游产业步入快车道。去年，全村接待休闲旅游突破150万人次，越来越多的村民吃上旅游饭，人均收入达5.2万元，绿水青山变成了金山银山。
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