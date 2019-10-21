利用外资态势好（经济新方位）

全球化的今天，哪里的市场迸发活力，企业就会去哪里。今年，中国经济在增速“稳”的基础上，不断向质量“优”迈进，彰显出强大的发展韧性和市场魅力。面对投资热土，外资企业以实际行动参与中国经济高质量发展。前三季度，我国利用外资交上一份高含金量的答卷，仍然保持稳中提质的良好态势。

规模与增速稳定增长

从规模与增速看，我国利用外资持续稳定增长。前三季度，我国新设立外商投资企业30871家，实际使用外资6832.1亿元，同比增长6.5%。

从引资“朋友圈”看，主要投资来源地投资保持稳定。其中日本、韩国、新加坡投资同比分别增长4%、28.7%、27.8%；“一带一路”沿线国家、东盟实际投入外资金额同比分别增长14.9%和17.5%。

从区域发展看，东部、西部地区、自贸试验区吸收外资稳步增长。东、西部地区实际使用外资同比分别增长6.8%和10.8%，自贸试验区实际使用外资988.4亿元，占比为14.5%。商务部研究院外国投资研究所副主任张菲认为，中西部地区基础设施不断完善，与东部地区逐渐形成梯度互补和融合发展态势，为外商投资在产业链、供应链、价值链上的布局提供了巨大空间。

根据联合国贸发会议发布的《2019年世界投资报告》，2018年，全球外国直接投资连续3年下滑，跌至1.3万亿美元，为2008年国际金融危机以来的最低水平。“在全球贸易投资增速放缓的背景下，中国利用外资依然取得了令人惊喜的成绩。”张菲说。

高技术产业加速来华

近期，埃森哲中国数字创新中心在上海启动，这是该公司在中国设立的第二座创新中心。“中国已进入高质量发展阶段，产业结构和需求结构不断优化，对企业而言，参与中国经济转型升级是不容错过的机遇。”中国国际经济交流中心首席研究员张燕生说。

我国高技术产业吸收外资保持较高增长势头。前三季度，高技术产业实际使用外资2038亿元，同比增长39.8%，占比达29.8%。高技术制造业实际使用外资746亿元，同比增长13.7%。高技术服务业实际使用外资1292亿元，同比增长61.3%。

张燕生认为，我国具有完整的制造业体系，配套优势显著，220多种工业产品产量位居世界第一位；有持续稳定扩大的国内消费市场，投资空间广阔；已成为世界创新大国，技术创新水平不断跃升，高素质人才储备充足；基础设施网络不断健全，物流成本进一步降低。“这些优势使得我国在新一轮国际产业转移中更具竞争力，有利于吸引、集聚、整合全球高端创新要素，提高利用外资的质量和综合效益。”

准入负面清单越来越短

利用外资稳中有升，离不开我国进一步扩大开放和优化营商环境的实招。

开放大门越开越大。6月底，我国发布2019年版全国和自贸试验区两张负面清单，进一步扩大农业、制造业、服务业等领域对外开放。历经5次修订，外商投资准入负面清单从6年前的190条缩减到现在全国版的40条和自贸区版的37条。同时，鼓励外商投资产业目录大幅拉长。

营商环境越来越好。颁布外商投资法，加强外商投资促进和保护，从法律上保障外商投资合法权益，给企业稳定的信心和预期；不断推进“放管服”改革，削减行政审批和许可事项，大幅提升政务服务质量效率，企业经营更舒心；实施大规模减税降费，增强投资意愿，让企业轻装上阵。

中国美国商会发布的2019年《中国商务环境调查报告》显示，60%以上的会员企业仍将中国作为优先考虑的市场。美国投资管理公司景顺控股的调研报告发现，全球各国央行、国家基金对中国投资日益增加。

商务部有关负责人表示，中国将继续推动投资自由化便利化，加大外商投资权益的保护力度，营造更加稳定、公平、透明、可预期的营商环境，为外资企业提供更加优质的服务。

制图：李 栋（新华社发）

《 人民日报 》（ 2019年10月21日 02 版）

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