人民网>>财经

全球外国直接投资连续3年下滑，而我国保持稳定增长——

利用外资态势好（经济新方位）

本报记者  罗珊珊

2019年10月21日05:18  来源：人民网－人民日报
 

　　全球化的今天，哪里的市场迸发活力，企业就会去哪里。今年，中国经济在增速“稳”的基础上，不断向质量“优”迈进，彰显出强大的发展韧性和市场魅力。面对投资热土，外资企业以实际行动参与中国经济高质量发展。前三季度，我国利用外资交上一份高含金量的答卷，仍然保持稳中提质的良好态势。

　　规模与增速稳定增长

　　从规模与增速看，我国利用外资持续稳定增长。前三季度，我国新设立外商投资企业30871家，实际使用外资6832.1亿元，同比增长6.5%。

　　从引资“朋友圈”看，主要投资来源地投资保持稳定。其中日本、韩国、新加坡投资同比分别增长4%、28.7%、27.8%；“一带一路”沿线国家、东盟实际投入外资金额同比分别增长14.9%和17.5%。

　　从区域发展看，东部、西部地区、自贸试验区吸收外资稳步增长。东、西部地区实际使用外资同比分别增长6.8%和10.8%，自贸试验区实际使用外资988.4亿元，占比为14.5%。商务部研究院外国投资研究所副主任张菲认为，中西部地区基础设施不断完善，与东部地区逐渐形成梯度互补和融合发展态势，为外商投资在产业链、供应链、价值链上的布局提供了巨大空间。

　　根据联合国贸发会议发布的《2019年世界投资报告》，2018年，全球外国直接投资连续3年下滑，跌至1.3万亿美元，为2008年国际金融危机以来的最低水平。“在全球贸易投资增速放缓的背景下，中国利用外资依然取得了令人惊喜的成绩。”张菲说。

　　高技术产业加速来华

　　近期，埃森哲中国数字创新中心在上海启动，这是该公司在中国设立的第二座创新中心。“中国已进入高质量发展阶段，产业结构和需求结构不断优化，对企业而言，参与中国经济转型升级是不容错过的机遇。”中国国际经济交流中心首席研究员张燕生说。

　　我国高技术产业吸收外资保持较高增长势头。前三季度，高技术产业实际使用外资2038亿元，同比增长39.8%，占比达29.8%。高技术制造业实际使用外资746亿元，同比增长13.7%。高技术服务业实际使用外资1292亿元，同比增长61.3%。

　　张燕生认为，我国具有完整的制造业体系，配套优势显著，220多种工业产品产量位居世界第一位；有持续稳定扩大的国内消费市场，投资空间广阔；已成为世界创新大国，技术创新水平不断跃升，高素质人才储备充足；基础设施网络不断健全，物流成本进一步降低。“这些优势使得我国在新一轮国际产业转移中更具竞争力，有利于吸引、集聚、整合全球高端创新要素，提高利用外资的质量和综合效益。”

　　准入负面清单越来越短

　　利用外资稳中有升，离不开我国进一步扩大开放和优化营商环境的实招。

　　开放大门越开越大。6月底，我国发布2019年版全国和自贸试验区两张负面清单，进一步扩大农业、制造业、服务业等领域对外开放。历经5次修订，外商投资准入负面清单从6年前的190条缩减到现在全国版的40条和自贸区版的37条。同时，鼓励外商投资产业目录大幅拉长。

　　营商环境越来越好。颁布外商投资法，加强外商投资促进和保护，从法律上保障外商投资合法权益，给企业稳定的信心和预期；不断推进“放管服”改革，削减行政审批和许可事项，大幅提升政务服务质量效率，企业经营更舒心；实施大规模减税降费，增强投资意愿，让企业轻装上阵。

　　中国美国商会发布的2019年《中国商务环境调查报告》显示，60%以上的会员企业仍将中国作为优先考虑的市场。美国投资管理公司景顺控股的调研报告发现，全球各国央行、国家基金对中国投资日益增加。

　　商务部有关负责人表示，中国将继续推动投资自由化便利化，加大外商投资权益的保护力度，营造更加稳定、公平、透明、可预期的营商环境，为外资企业提供更加优质的服务。

　　制图：李 栋（新华社发） 


　　《 人民日报 》（ 2019年10月21日 02 版）
(责编：岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved