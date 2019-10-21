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工业互联网技术不断突破——

为经济创新发展注入新动能

本报记者  王金海  胡婧怡  刘佳华

2019年10月21日05:21  来源：人民网－人民日报
 

　　飞机降落后，无人机替代人工技师对其各个部位进行影像拍摄并实时传输云端，后台通过人工智能分析判断出飞机状况……在2019工业互联网全球峰会上，华为公司展示的飞机养护检测方案，把工业互联网赋予未来的可能性具象地呈现在观众眼前。

　　10月18日至20日，由工业和信息化部、中国科学技术协会指导，辽宁省人民政府主办的2019工业互联网全球峰会在沈阳召开。与会代表围绕“赋能高质量、打造新动能”这一主题，增进共识、深化合作，为推动工业互联网发展贡献智慧和力量。

　　峰会开幕之际，国家主席习近平发来贺信指出，当前，全球新一轮科技革命和产业革命加速发展，工业互联网技术不断突破，为各国经济创新发展注入了新动能，也为促进全球产业融合发展提供了新机遇。

　　贺信在参会代表和工业互联网领域引发热烈反响。“我们要深入学习贯彻习近平主席的贺信精神，加快推动工业互联网发展，加快新旧动能转换和产业转型升级。”工业和信息化部副部长王志军说，依托工业互联网形成的产业高端化发展优势催生的新模式、新业态，既为实体经济高质量发展提供了突破口，也为数字经济繁荣发展提供了新动能，已成为全球的共同选择。

　　为期3天的峰会共举办两场主旨报告会、13场主题会议，覆盖工业互联网网络、平台、安全等领域前沿议题。全球100余位业界专家和企业领袖，100余家工业互联网领域著名企业、科研机构参与交流对话，灼见纷呈。

　　“工业互联网与人工智能的融合将使机器通过学习历史数据，自动为我们的工业生产提供解决方案。应当由各个产业以及工艺一起开发，并在开发过程中逐步深入发展。”工业4.0专家、德国技术分析师乌尔里希·森德勒说。 “工业互联网又被称之为互联网的下半场，也是工业发展的未来，对制造大国中国来说至关重要。”紫光云公司总裁吴健建议，企业拥抱工业互联网要有步骤分层次，不能一蹴而就。

　　中国工程院院士柴天佑认为，工业互联网发展至今，还需进一步解决IT（信息技术）和OT（运营技术）深度融合的问题，以及工业互联网环境下制造业的转型升级新模式问题。

　　鞍钢集团信息产业有限公司总经理王军生表示，鞍钢已经通过工业互联、数据共享，在生产效能、节能减排、技术升级等方面取得成效。“但这还远远不够，发展工业互联网，本就是一个不断探索的过程，鞍钢作为大型国企步子还将迈得更大更快。”

　　峰会现场成果丰硕，共建工业互联网创新发展生态圈、工业互联网创新应用体验中心等9个重要项目签约，中国工业互联网研究院“工业互联网成熟度评估体系”、新松工业软件和控制平台等两个重磅成果发布。中国工业互联网研究院院长徐晓兰表示，当前全球新一轮科技革命和产业革命加速发展，互联网技术不断突破，为经济创新发展提供了新机遇。

　　近年来，辽宁加快建设制造强省，工业互联网成为辽宁经济发展的“倍增器”、发展方式的“转换器”、产业转型的“助推器”、产业基础能力和产业链提升的“动力源”。目前，辽宁省上云企业已超过两万户，其中工业企业超过6000户；5个项目入选国家制造业与互联网融合发展试点示范项目。此次峰会上，辽宁抢抓机遇，省工信厅、沈阳市政府及浑南区政府在5G产业、工业互联网平台、工业互联网安全领域、数字化赋能示范城市等方面与一批工业互联网业内领军企业签约。


　　《 人民日报 》（ 2019年10月21日 06 版）
(责编：岳弘彬)
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