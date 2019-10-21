加快“夜经济”经营模式转变和服务方式创新（财经观）

对金融机构来说，抓住“夜经济”繁荣发展的新机遇，加快经营模式转变和服务方式创新，既能够为“夜经济”添加新能量，也能让自身在差异化竞争中形成新优势

这个“十一”假期，我国消费市场再次表现抢眼。中国银联发布的数据显示，“十一”假期银联网络交易总金额超2万亿元，仅前6天消费金额即超过去年黄金周7天之和。其中，夜间消费正成为新亮点，据银联统计，夜间餐饮消费金额同比增长55.5%，娱乐类消费金额更是同比增长超过80%。

“深夜食堂”“深夜超市”“深夜剧场”……近年来，随着人们生活节奏加快和生活方式变化，“夜经济”快速崛起，成为我国经济高质量发展的一大亮点，不断满足着人们对美好生活的新追求。而如今服务业的不断升级，使“夜经济”也不再局限于简单的“吃吃喝喝”，让不少行业站上新的风口。以旅游业为例，中国旅游研究院近日发布的《夜间旅游市场数据报告2019》显示，随着夜游产品的丰富多元和夜游环境的日臻完善，未来夜游需求将持续旺盛，市场潜力巨大。接受调查的游客中有过夜游体验的占92.4%，71%以上的受访企业预计未来夜间旅游市场需求将持续旺盛或非常旺盛。更值得注意的是，当前“夜经济”并非只是一线城市的“专利”，银联的消费数据显示，“十一”期间深圳、潍坊、广州等地成为全国夜间餐饮消费增长最快的城市，深圳、海口、河源等地成为全国夜间娱乐消费增长最快的城市，“夜经济”为二三线城市经济提供了弯道超车的重要机遇。

“夜经济”繁荣，既是经济社会发展的重要标志，也为实现高质量发展提供了有力支撑。从世界上看，2017年，伦敦市“夜经济”收入达263亿英镑，预计到2030年将达到300亿英镑；2018年，首尔开办“夜猫子夜市”之后共计接待了近430万人次，总销售额达到117亿韩元。在当前经济面临下行压力的情况下，大力发展“夜经济”，有利于优化经济结构，激发创新创业潜力，进一步拉动国内需求，加快经济转型升级步伐。

正是看到了“夜经济”对促进经济增长和提高生活品质的重要作用，今年以来，不少城市都出台了促进“夜经济”发展的政策措施，从规划布局到财政支持，从特色产业到公共服务，极大改善了“夜经济”发展的政策环境。但也应看到，“夜经济”的良性发展和持续繁荣，不仅需要强有力的政策支持，也需要交通、金融等方面良好的配套服务，最终形成各产业相互支持、共同繁荣的良好局面，让“夜经济”持久红火下去。

以金融服务为例，“夜经济”持续火爆，带来支付、信贷、保险等领域的金融服务需求不断增长，这是传统金融机构朝九晚五的经营模式所无法满足的。迎着“夜经济”的风口，不少互联网金融机构已经开始精准发力，在更好满足居民和商户需求的同时，开拓自身发展新空间。近期发布的《阿里巴巴“夜经济”报告》显示，每天22时后，生活缴费、医疗健康等成为居民在支付宝平台上查询最多的公共服务；19时到次日6时，在传统信用机构的休息时段，网商银行的小微借贷占比高达26%。

对金融机构来说，抓住“夜经济”繁荣发展的新机遇，加快经营模式转变和服务方式创新，既能够为“夜经济”添加新能量，也能让自身在未来差异化竞争中形成新优势。比如，一些社区银行不妨考虑错时经营，避开白天与大型金融机构正面交锋的时间，在19时以后开门营业，满足居民和商户夜间的金融服务需求；再如，传统金融机构需要考虑进一步提升信息化水平，让更多业务能够随时随地在手机端完成，打造“7×24”的金融服务。时代在发展，社会在进步，金融服务也必须努力奔跑，在服务好实体经济的同时，不断提升自身发展质量和水平。

《 人民日报 》（ 2019年10月21日 18 版）

(责编：岳弘彬)