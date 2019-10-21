“中国智造”凸显客车制造技术实力

图为世界客车博览会上的宇通客车公司展台。

本报记者 任 彦摄

第二十五届世界客车博览会10月18日在比利时首都布鲁塞尔开幕。来自全球的知名客车制造商、零部件供应商云集于此， 在为期一周的时间里向世界展示最新的产品、技术和解决方案。中国生产的多款新能源客车成为众多媒体聚焦的“明星”，通过斩获多项大奖凸显出“中国智造”的强劲实力和领先水平。中国客车正在快速驶向全球。

快速崛起——

中国跃居本届客车博览会第三大参展国

世界客车博览会诞生于1971年，由世界客车联盟主办，每两年举行一次。过去的24届世界客车博览会一直在比利时西部城市科特赖克举办，今年首次在布鲁塞尔举办。“由于参展商越来越多，特别是来自中国的参展商与日俱增，科特赖克展馆已无法满足世界客车博览会蓬勃发展的需求，我们就决定转移到交通更方便、展区面积更大的布鲁塞尔展览中心。”世界客车博览会组委会总监米克·格洛里克斯在新闻发布会上介绍。

经过近半个世纪的发展，世界客车博览会已成为全球规模最大、行业水平最高的专业客车博览会。本届博览会规模超过历届，吸引了来自39个国家的510家参展商齐聚布鲁塞尔，包括全球知名的客车整车生产商，如戴姆勒—奔驰、沃尔沃、曼恩、尼奥普兰和依维柯等。为倡导绿色出行理念和方便参观，博览会组委会为每位参展商和参观者准备了一张为期一周的公交卡，可免费乘坐市内所有公共交通工具。

欧洲是客车工业的发源地，全球客车技术的高地。欧洲市场一直是衡量客车品牌国际化程度的最高标准。世界客车博览会是欧洲市场集中考察全球客车质量的平台，也是世界各大客车生产商的竞技场。对于中国客车企业来说，跻身世界客车博览会不仅具有巨大的市场价值，还有更大的品牌价值。能否在该博览会精彩亮相是一家客车生产商能否获得全球通行证的重要一关。

“在过去很长时间里，世界客车博览会鲜有中国车企的身影。”格洛里克斯在接受本报记者采访时表示，最近几年，中国参展商越来越踊跃，今年有54家中国企业参展，中国成为本届博览会第三大参展国。“中国客车工业正在快速崛起，宇通、中车电动、金龙、比亚迪和海格等中国品牌在世界客车领域占有一席之地。特别是在新能源客车研发领域，中国走在了世界前列。中国客车如果缺席世界客车博览会，博览会作为世界客车发展趋势的风向标将逊色不少。”

斩获大奖——

中企高智能化产品引领客车工业新风尚

世界客车博览会有一个经典项目引人瞩目，即由专业人士组成的独立评审委员会对参展客车进行评奖。该奖项的设置意在反映当前全球客车市场的需求和潮流，引导全球客车工业的发展方向。观察本届博览会的获奖客车不难看出，高智能化的新能源客车和纯电动客车引领全球客车工业的发展趋势。

随着物联网、云计算、大数据和AI等技术的进步，智能网联成为趋势，人们对高品质出行的需求与日俱增，这些正驱使传统公共交通迈向新时代。在本届博览会上，宇通展示了3款新品，全部获奖。其中，一款高端智能网联纯电动客车和一款高端旅游车获得“世界客车设计奖”。另一款纯电动城间车，得益于使用可回收材料，尾气排放明显优于其他车辆，获得“生态环保奖”。今年9月，该款客车在法国南部的艾克斯市投入运营，催生了欧洲第一条纯电动城间车线路。

金龙客车展出了阿波龙L4级自动驾驶客车，实现了自动驾驶服务大众交通的愿景，获得“创新奖”。评审委员会认为，中国客车质量已在许多领域达到欧洲标准，中国客车工业取得了巨大进步。

中国参展车企除了首次大面积斩获大奖之外，在本届博览会上推出的高智能化产品也在引领世界客车工业新风尚。比如，宇通首发5G网联终端，采用相关技术通过车联网云端平台实现对车辆远程AR故障诊断、实时监控、远程驾驶、高精定位等功能，可使每辆普通客车升级成5G网络客车。在智能安全方面，中车旗下的中车电动则重磅发布了全新一代“新巴客2.0”车型，创新性搭载“智慧电池”和“360智慧眼”，使电动客车的智能化水平迈上一个新台阶。

作为全球新能源整体解决方案倡导者，比亚迪展出的纯电动客车首次采用二氧化碳空调自动精准控温，进一步节能减排，同时配置360度全景影像系统、故障预警系统以及其他辅助驾驶设备，以保障车辆安全高效运行。比亚迪还发布了自主研发的车辆运营智能监控和诊断系统，使用大数据运营调度，减少售后维护成本，打造未来智能化公共交通系统。

华丽转身——

展示“中国智造”强劲实力和领先水平

“为节约能源和改善环境质量，不少国家都出台了推广新能源客车的政策。但由于研发成本高昂和政策扶持不力，一些国家在推广新能源客车方面没有太大进展。”保加利亚汽车工业股份公司董事安东·顿切夫对本报记者说，相比之下，得益于政策的高效实施和企业创新活力的激发，中国在新能源客车研发和推广方面走在世界前列。

顿切夫经常去中国考察汽车工业。过去5年里，他为保加利亚首都索菲亚公共交通采购了100多辆宇通客车。“宇通客车设计时尚，节能环保，而且安全性能很好，在保加利亚很受欢迎。”顿切夫希望在博览会上再采购一批宇通客车。

在博览会现场采访的比利时一家电视台记者雅尼克·汉尼斯维茨对记者表示，展出的几乎所有中国客车都让人眼前一亮，彰显了中国客车技术处于世界领先水平。

如今，中国客车正以节能环保的高品质快速驶向全球。截至2018年底，宇通在全球已累计销售新能源客车12万辆，包括批量销售至法国、英国、冰岛、智利、丹麦等国家。比亚迪在全欧洲范围内斩获纯电动大巴订单10000余台，欧洲20多个国家逾90座城市都有比亚迪的身影。2016年，中车电动超级电容无轨电车在奥地利示范运营，为当地电动化发展提供全新样板。2018年，中车电动与匈牙利合作生产的样车下线，助力匈牙利新能源汽车推广。金龙阿波龙L4级客车则是全球唯一实现量产的商用型自动驾驶客车，并成功获得了海外订单。

“随着一批批高品质新能源客车陆续出口海外市场，中国客车正在形成强大的国际影响力，助推全球客车行业可持续发展。”宇通客车海外市场部副部长常浩对本报记者说，凭借率先进行新能源产业布局而形成的先发优势，中国客车企业已经“华丽转身”，完成了从全球客车生产潮流的跟随者到引领者的蜕变，向世界展示了“中国智造”强劲实力和领先水平。

格洛里克斯认为，近年来，中国客车生产正在逐渐形成集团规模和全产业链优势，日益获得来自欧洲和全球用户的认可。“中国制造商越来越懂得如何运营海外市场，这必将进一步提升中国制造在全球的竞争力。”

（本报布鲁塞尔10月20日电）

《 人民日报 》（ 2019年10月21日 03 版）

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