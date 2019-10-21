2019年雁栖湖企业家论坛将于10月28日在京举办

10月18日，“2019雁栖湖企业家论坛暨未来之星学习会”新闻发布会在北京雁栖酒店举行。今年论坛将于10月28日-11月3日在北京雁栖湖国际会展中心举办，届时将有4000位企业家、中外学者和社会各界代表参加。本次论坛由北京怀柔致良知四合院公益文化促进中心主办，这也是继2017年、2018年之后，雁栖湖企业家论坛第三次在怀柔雁栖湖举办。

与往届论坛不同，今年论坛将由企业家论坛和未来之星学习会组成，持续7天。今年论坛的主题为“明心净心，成就伟大”，论坛将全面展示三套解决方案，即3.0企业方案、家庭建设方案和个人成长方案，并深度解读“知行合一学习法”，深度呈现中华文化的伟大力量。

首先，企业解决方案。中华文化如何解决社会重大难题？中华文化如何将“文化软实力”转化为企业“战略硬实力”？据介绍，今年论坛上，来自分众、微医、金蝶、立白、康恩贝、远东控股、九如城、圣都装饰、云集、中教未来等企业的负责人将针对企业哲学与战略，呈现解决方案及其成果。同时，致良知四合院将发布《3.0企业白皮书》。

其次，家庭解决方案。论坛届时将发布《家庭建设白皮书》，并通过来自普通家庭的李金忠夫妇、远东控股蒋锡培一家、奋战在扶贫一线的驻村干部宋瑞、越南光伏总裁杨勇智、社交电商云集创始人肖尚略和云集宝妈的真实事例，向社会传达“最美家庭，可学而至”的建设方案与感人故事。

最后是个人解决方案。今年的论坛将发布《知行合一学习法白皮书》。同时，来自港澳台的大学生以及海外留学生将交流学习体会，展示新时代青年对传统文化的感悟和他们身上充满的活力与希望。论坛还将展示身障人士学习中华文化的精彩花絮，并启动“身障人士共建共享就业创业中心”项目。

新闻发布会上，致良知四合院创始人白立新博士向大家阐述了自2012年以来四合院“知行合一学习法”在企业发展、家庭建设、个人成长方面的实践成果，并表示本次论坛的意义就是“将中华文化的实践成果，奉之于天下，助推更多人实修实证中华文化的精髓，实现生命的焕然一新，从而解决人生的重大问题”。

致良知四合院秘书长张立平介绍了本次论坛的会议议程和亮点，并以“怀柔公益”为主题，讲述了雁栖湖企业家论坛与怀柔区结缘的过程，并对未来双方的合作发展进行了展望。今年3月，“北京怀柔致良知四合院公益文化促进中心”正式在怀柔区民政局注册，作为一家民非组织，为怀柔地区公益事业发展注入了新的力量。

据介绍，今年论坛除了现场的4000位参会人员，还将设立上万个线下直播收看点，以更好地传播论坛和学习会，让更多人受益于中华文化的独特魅力。

(责编：冯粒、曹昆)