未来5G将颠覆行业改变生活

浙江省湖州市德清县阜溪街道五四村首辆5G无人驾驶公交车投入使用。

谢尚国摄（人民图片）

今年10月1日，庆祝中华人民共和国成立70周年大会隆重召开。雄壮整齐的受阅部队、凌空翱翔的战斗机、振奋人心的群众游行……这些4K超高清的生动画面通过屏幕纤毫毕现地展现在五湖四海的观众面前，其背后则是一张强大的5G通信网络支撑。近年来，5G技术从无到有，在科技创新的趋势下发展迅速，不仅为人们生活带来改变，更深刻地推动行业变革。

催生新业态

2019年被认为是5G“商用元年”，6月，工信部为三大移动通信运营商正式发放5G商用牌照。接着，中国移动、联通、电信三大运营商均开启了5G预约通道，目前预约用户总计突破1000万。

5G不再是一个陌生词，它离人们的生活越来越近了。通俗上讲，5G具有高速率、低时延、万物互联的重要特征。正是这些特征，催生了一些新兴业态。

在自动驾驶方面，5G高速率、低时延的特性将为这一新兴业态提供强大支撑。车联网技术是自动驾驶的基础，要求车辆与周围环境及云平台之间要有更快的信息传输。经过测试，自动驾驶汽车在60公里/小时的速度下行驶，如果延时是60毫秒，车的整个制动距离大概1米左右，如果是10毫秒的延时，车的制动距离就是17厘米，如果能够达到1毫秒的延时，那么制动距离就只有17毫米。5G时延低至1毫秒，能够更好地确保行车安全。

专家认为，如果未来自动驾驶技术成熟并广泛应用，出租车行业可能会重新洗牌，出现自动驾驶、自动泊车的新型租车企业。

如今，短视频、直播发展火热，这一定程度上得益于4G技术的应用与普及。如果没有4G网速的支撑，手机等接收终端并不能播出流畅清晰的视频画面。而5G时代又能带来什么？专家预测，更清晰的画质、更流畅的图像音频、更短的延时，将使VR（虚拟现实）、AR（增强现实）、MR（混合现实）以及裸眼3D等成为用户新宠。除此之外，5G技术还将在旅游、教育、养老等领域发挥巨大作用。

赋能传统产业

5G不仅会催生新型业态，也为农业、工业、第三产业插上腾飞的翅膀。在农业方面，5G技术万物互联的特点将助力智慧农业发展。农业生产中，大量传感器联网，将实现温度、湿度、肥力、家畜健康情况等信息的精确传递与实时监测，提高农业生产效率。同时，消费者还可对绿色无公害作物从田间地头到餐桌的信息进行回溯查询，吃得更放心。

工业生产方面，未来的工厂车间或许会大变样。得益于5G低时延、高可靠的特点，密密麻麻的数据传输线缆可能消失，飞机、汽车、大型机械部件等生产线将实现无线缆生产，全程高清自动监控。同时，一些以往由人工进行操作的高危行业将由机器人取代完成。接入5G信号的机器人可以实现与控制者同步操作。

医疗护理行业会有大变化。今年3月，位于海南的神经外科专家通过中国移动5G网络实时传送的高清视频画面，远程操控手术器械，成功为身处中国人民解放军总医院的一位患者完成了帕金森病“脑起搏器”植入手术。这预示着，远程会诊、远程操控等内容将是未来5G应用于医疗健康的趋势之一。5G+VR+AR给人带来的身临其境体验如果应用于临床教学，将大大缩短外科医生的培养时间。

电子商务方面，网上购物将大不相同。3D虚拟体验可以让顾客虚拟试衣，解决网购服装无法试衣的问题。

建好5G生态体系

在5G技术普及的过程中，尚有很多关隘需要打通。其中一个问题是基站数量相比于4G大大增多，需要巨额网络建设资金。在这种情况下，三大运营商也在探索网络设备等方面的共建共享。中国联通与中国电信合作共建5G的最终敲定，标志着5G共建共享迈出了实质性的一步。

此外，5G的商用还需要一套完整的生态体系。专家表示，目前，中国的5G应用生态发展刚刚起步。一方面，从消费者领域来看，4K/8K超高清视频、3D视频、VR视频及游戏等内容制作产业的发展相对滞后，内容相对匮乏。另一方面，5G与垂直行业深度融合还存在认识和技术壁垒。“5G不仅仅是运营商的事，也不仅仅是设备厂商的事，而是整个社会的事，需要通过丰富多彩的垂直行业应用，一起构建5G生态系统。”中国移动研究院副院长黄宇红认为，“5G不再像4G那样只是‘修路’，修好了，应用随便跑。5G是‘造城’，既要有基础能力，又要根据各自不同的应用，提供定制化的服务。如果对应用不了解、不匹配，就难以保障应用所需要的服务品质。”

业内人士表示，从5G智能终端的产品研发与普及，5G网络基础设施的建设与部署，到垂直行业的智能化改造，这一切都需要协同发展，整个产业链上下游通力合作，方能助力5G健康快速发展。

(责编：杨曦、庄红韬)