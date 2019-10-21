外贸数据展现中国经济韧性

9月23日，在广西南宁举行的第十六届中国—东盟博览会上，“一带一路”相关国家的参展商带来的商品吸引众多参观者前来选购。图为参观者在南宁国际会展中心选购巴基斯坦青铜器。

新华社记者 曹祎铭摄

10月14日，新加坡《联合早报》网站引用中国海关总署的数据显示，今年前三季度，我国外贸进出口总值22.91万亿元，比去年同期增长2.8%。世界贸易组织的最新数据也显示，今年前7个月，中国外贸增速高于德国、日本、韩国等国家，外贸总值占全球的份额比去年同期提高了0.1个百分点，仍保持全球货物贸易第一大国地位。在全球经济感受阵阵“寒意”，全球贸易显著放缓之时，中国的表现展现出中国经济的韧性与活力。

积极稳外贸成果初显

联合国9月发布的《2019年贸易和发展报告》认为，2019年全球贸易增速将放缓0.8个百分点至2%。世界贸易组织近期继续下调全球货物贸易增速，预测2019年仅增长1.2%。在极为复杂的内外部环境中，前三季度中国外贸增速仍保持在一个稳定增长的区间，这是一系列稳外贸措施实施后来之不易的成果。

中国采取的减税降费、优化营商环境等一系列举措，为外贸平稳增长提供助力。世界银行将于10月24日发布的《2020年营商环境报告》将把中国列为过去一年世界上营商环境改善度最高的20个国家之一。去年该报告把中国营商环境在全球的排名从前一期的第78位提升至第46位，一次性跃升32位。

中国多地的优化营商环境“路线图”成为外媒关注的焦点。

西班牙《外交政策》双月刊网站近日发表文章称，中国自贸试验区数量增至18个，这将强化中国在发展人工智能、量子计算、半导体、机器人技术、电动汽车、生物工程、航空航天工业等领域的优势地位，提升中国外贸的全球竞争力。

新加坡《联合早报》网站报道，北京市日前发布服务业扩大开放综合试点重点领域开放改革3年行动计划。拉美社关注到，上海近日推出了一系列旨在吸引高质量外资企业的政策。美通社此前报道，沈阳近年来采取了一系列措施，旨在提高和改善当地的政务管理与服务水平，成为具有一流营商环境的城市。

据拉美社近日报道，中国国家发展改革委、商务部最近发布了两份更新后的负面清单。报道称，随着这一新版负面清单的发布，中国这个亚洲巨人的交通运输、基础设施、文化、电信等领域扩大了对外国企业的开放程度。中国拥有近4亿中产消费者，市场潜力巨大。

市场多元化稳步推进

与中美贸易出现负增长形成鲜明对比的是，中国对欧盟、东盟等主要贸易伙伴的外贸均保持较快的增长，成为支撑中国外贸平稳发展的重要支柱。前三季度，中国对前两大贸易伙伴欧盟、东盟分别进出口3.57万亿元、3.14万亿元，分别增长8.6%和11.5%。同期，中国对“一带一路”沿线国家合计进出口6.65万亿元，增长9.5%，高出全国外贸整体增速6.7个百分点。中国与非洲贸易额同比增长7.5%，高出外贸整体增速4.7%。

中国正与这些贸易伙伴走在互利共赢的道路上。

《中国企业在欧发展报告（2019）》是欧盟中国商会成立以来发布的首份报告，由欧盟中国商会和国际咨询公司罗兰贝格联合发布。报告显示，过去5年间，欧企在华获取逾1000亿欧元净利润。据中国商务部统计，2018年，欧盟对华投资增长25.7%，企业数增长33.4%，欧盟在华新投资项目2425个，平均每项投资超过400万美元。中国欧盟商会发布的2018年度《商业信心调查报告》显示，有66%的欧洲企业年收入实现增长，医疗器械、医药、汽车行业的销售增长尤其强劲。

中国与东盟的合作得到了多国政要的高度称赞。数据显示，截至2019年8月，中国与东盟双方相互累计投资约2300亿美元，中方在东盟设立了25个境外经贸合作区，入区企业超过600家。

柬埔寨副首相贺南洪说，中国是东盟重要的对话伙伴。印尼总统特使、海洋统筹部长卢胡特说，“一带一路”倡议有助于进一步推动东盟一体化进程。中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁表示：“东盟成为中国第二大贸易伙伴充分说明双方经济互补性强，同时也说明中国的贸易伙伴日益多元化，进一步加强合作是中国和东盟实现互利共赢的必然选择，这一区域将塑造新的世界经贸格局。”

扩大开放更具吸引力

对外商来说，一个保持开放姿态的中国本身就是最大的吸引力。美国《华尔街日报》曾刊文称，中国政府通过逐步开放国内市场吸引海外资本的决心，显示出外国投资者看好中国市场。随着中国不断促进更高水平对外开放，世界对中国经济发展信心更足。

“不投资中国非常危险。”华尔街投资家、桥水基金创始人瑞·达里奥日前发出了这样的感慨。拉美社引用的数据显示，外国投资者保持着对中国的信心。据中国商务部发布的最新数据，今年前三季度中国实际使用外资同比增长6.5%。

事实上，联合国贸易和发展会议发布的《2019年世界投资报告》称，2018年全球外国直接投资连续第三年下滑，但中国吸引外资总额逆势上涨，继续位列全球第二大外资流入国。报告显示，2018年全球外国直接投资总额为1.3万亿美元，比2017年减少13%。但2018年中国吸引的外国直接投资增长近4%，达1390亿美元。

更重要的是，中国在发展自身的同时，为全球经济做出了重要贡献。中国出口为全球提供了性价比很高的产品和资源，中国进口则为全球提供了庞大市场，拉动了全球经济增长。

《日本经济新闻》网站近日发表高盛资产管理公司前董事长、英国皇家国际问题研究所所长吉姆·奥尼尔的文章称，中国如果在消费主导下经济规模扩大至世界第一，则会像过去20年一样继续成为世界经济成长引擎。

(责编：杨曦、庄红韬)