去年底中国累计设立外企96.1万家

本报济南10月20日电 （潘俊强、张川）在首届跨国公司领导人青岛峰会上，商务部国际贸易经济合作研究院19日发布的《跨国公司投资中国40年》报告显示，截至2018年底，中国累计设立外商投资企业96.1万家，实际吸收外商投资2.1万亿美元，已经成为全球最大的外商投资东道国之一。

据介绍，积极吸收外商投资发展经济是中国对外开放基本国策的重要内容。跨国公司投资是中国改革开放的具体体现之一。40年前，改革开放伊始，包括跨国公司在内的境外企业就开始进入中国进行投资经营，投资规模从小到大、投资水平由低到高、投资区域从沿海到内地，形成了中国改革开放进程中一道独特而又靓丽的风景线。

目前，外商投资企业占全国企业数不足3%，但贡献了近一半的对外贸易、1/4的规模以上工业企业产值和利润、1/5的税收收入，地位和作用举足轻重。

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