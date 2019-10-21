第六届世界互联网大会开幕

本报杭州10月20日电 （记者徐隽）10月20日，第六届世界互联网大会在浙江乌镇开幕。中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明出席开幕式，宣读习近平主席贺信并发表主旨演讲。
黄坤明指出，习近平主席贺信提出的理念主张，充分体现了对互联网发展趋势的深刻洞察，对增进人类共同福祉的高度关切，展现了中国与世界各国携手构建网络空间命运共同体的真诚愿望。
黄坤明强调，今年是新中国成立70周年、互联网诞生50周年。在新的起点上，应当牢牢把握发展机遇，积极应对风险挑战，把网络空间建设成为造福全人类的发展共同体、安全共同体、利益共同体。要坚持平等互利、包容互信、团结互助、交流互鉴，大力发展数字经济、释放数字红利，有力维护网络空间安全秩序，让互联网成为促进变革创新、实现互利互惠的合作共赢之网。面向未来，中国将一如既往发挥负责任大国作用，努力做网络空间发展的贡献者、网络空间开放的推动者、网络空间安全的捍卫者、国际网络空间治理的建设者，与国际社会共同推进全球互联网发展治理进程，更好造福世界、造福人类。
黄坤明还会见了出席大会的重要嘉宾，参观了“互联网之光”博览会。本届大会以“智能互联 开放合作——携手共建网络空间命运共同体”为主题，80多个国家和地区的约1500名嘉宾参会。
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