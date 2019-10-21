2019马来西亚推广及投资推介会在北京举行

人民网北京10月20日电（记者庄红韬） 2019马来西亚推广及投资推介会于10月18日在北京举行。本次活动由北京市商务局、中国国际电子商务中心、马来西亚投资发展局北京办事处联合主办，“走出去”导航网承办。

2019马来西亚推广及投资推介会现场

来自马来西亚驻华大使馆、北京市商务局、中国国际电子商务中心、马来西亚产业园区、赴马投资的中资企业代表以及近百家中国机构、中国企业和媒体代表参加了此次推介会。

据了解，马来西亚是东盟首个与中国建交的国家，也是最早参与和支持“一带一路”倡议的沿线国家之一，与中国签有《避免双重征税协定》等10余项经贸合作协议。资料显示，根据中方统计，2018年中马双边贸易额为1086亿美元，创下历史新高。

马来西亚驻华大使努西尔万在推介会致辞

马来西亚驻华大使努西尔万在致辞中表示，截至2018年，中国已连续10年成为马来西亚最大的贸易伙伴，连续3年成为马来西亚制造业领域第一大外资来源地。他说，马中经贸往来频繁，双边关系牢固，欢迎中国公司在新能源、轨道交通、港口、金融等领域与马来西亚公司进行多元化合作。

作为中国乃至世界最具发展活力和动力的城市之一，北京与马来西亚的的双边贸易和双向投资发展迅速。投资方面，据统计，截至2019年8月，北京在马来西亚累计直接投资1673.63万美元；马来西亚在北京累计投资9608万美元。贸易方面，据统计，2018年，北京与马来西亚双边贸易额80.5亿美元。2019年1-8月，北京与马来西亚双边贸易额43.4亿美元。

北京市商务局副巡视员赵立宗在推介会致辞

北京市商务局副巡视员赵立宗在致辞中表示，近年来，北京市外向型经济得到了较好的发展。下一步，北京市将抓住服务业扩大开放进一步深化、支持民营企业发展等机遇，保持对外投资合作平稳有序健康发展。

中国国际电子商务中心主任王开前在致辞中表示，中马两国都倡导经济全球化和开放合作。中国拥有在资金、产能、技术上的优势以及广阔的消费市场，马来西亚拥有丰富的资源、良好的营商环境和高素质人才，双方合作互补性强。

在投资推介环节，马来西亚驻华使馆公使尤凯利就“马来西亚的商业机遇和投资政策”进行了解读，介绍了马来西亚的竞争优势，以及可以为中国企业带来哪些机遇。他表示，马来西亚2019年营商环境在全球190个经济体中排名第15位，具有很强的投资吸引力。

马来西亚UMW集团物业发展总监周镓建向与会的各位嘉宾介绍了“马来西亚UMW高附值制造工业园”的情况。他表示，UMW高附加值制造工业园区的企业在汽车、设备和工程领域具有很大优势，欢迎中方企业到UMW工业园投资合作。

推介会结束后，来自马来西亚多个行业的企业代表与参会的中方企业代表进行进一步的沟通交流和洽谈对接。

(责编：庄红韬、杨曦)