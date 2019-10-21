农民增收益 产业升了级

“多亏有工厂的宣传视频，我们最近又在上海的乐器博览会上签了不少订单！”说这话的，是浙江德清博兰钢琴有限公司法人于旭明。2016年，他把公司搬到了洛舍镇东衡村的钢琴众创园，一改往日不敢邀请客户到工厂的尴尬，现在他更愿意请客户亲自到工厂参观考察。怎么回事？

原来，像博兰钢琴这样的中小型钢琴制造公司在东衡村有很多。以前这些公司或是租用老旧厂房，或是改造旧舍。搬进众创园后，路面干净整洁、厂房整齐划一，于旭明不再羞于向客户展示，“看到钢琴从这样的厂房里生产出来，客户肯定放心。”

2014年12月，习近平总书记主持召开中央全面深化改革领导小组第七次会议并发表重要讲话。他强调，要鼓励地方、基层、群众解放思想、积极探索，鼓励不同区域进行差别化试点，善于从群众关注的焦点、百姓生活的难点中寻找改革切入点，推动顶层设计和基层探索良性互动、有机结合。这次会议审议了《关于农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点工作的意见》。

钢琴众创园的建设，是德清县农村集体经营性建设用地入市试点的一次探索。通过对农村集体经营性建设用地的异地调整，东衡村整合置换了约210亩地，打造众创园，以土地挂牌出让形式，吸引周边小微企业。这样的做法避免了土地入市可能造成的“低、小、散”现象，小微企业集中入驻后能形成产业聚集优势。如今，钢琴制作的零部件都能在园区内找到，大大节省了成本。于旭明告诉记者，2018年公司产量提高了20%—30%。

如何有效推进集体经营性建设用地同权同价、同等入市，德清的做法，就是回答好“谁来入市、哪些地入市、怎么入市、钱怎么分”这四个核心问题。

德清县坚持农民主体地位，根据集体经济组织的不同形态和土地所有权性质，确定了“镇、村、组”三类入市主体。通过“一村一梳理，一地一梳理”，摸清了1881宗、10691亩集体经营性建设用地存量底数，并对照土地利用总体规划、城乡建设规划、产业发展规划和生态保护规划，确定符合就地入市地块1036宗、5819亩，其余纳入异地调整入市。将农村集体经营性建设用地与国有土地统一纳入县公共资源交易中心，实行统一的交易平台运作。修编了城乡统一的建设用地基准地价和租金体系，实行统一的地价体系定价。最后，根据用地性质和范围，实行“按类别、有级差”的调节金收取方式，收取16%—48%比例不等的土地成交价款。

“‘农地入市’就是要始终把维护好、发展好农民利益作为出发点，让老百姓共享发展成果。”德清县自然资源和规划局改革发展与科技科科长赵旭说，“平均80%的入市收益是直接分配给农民及农民集体的，20%的调节金也统筹用于城镇和农村基础设施建设、环境整治等，都以直接、间接的方式反哺给农村。”

产业升级还拉动了土地增效。“农地入市”催生出的产业园，在解决小微企业用地需求的同时，还助推产业转型升级。在德清已入市的208宗土地中，投资额已超过12亿元，农村经济发展的后劲明显增强。

东衡村党总支委员杨建伟介绍，东衡村与其他7个经济薄弱村在钢琴众创园C区异地联建标准厂房，并组建物业公司，以出租的形式继续吸引企业入驻。“去年底东衡村获得分红150多万元，其余7个村也按投资的15%享受了分红。”杨建伟说。村民戴永初则给记者算了笔账：2013年时，自己的股权每股是684元，村集体经营性建设用地入市以来，每股已经涨到约2万元。

在推进“农地入市”过程中，德清县不断强化入市决策的民主管理，全面开展农村土地民主管理“十村示范、百村共建”创建活动，农民群众参与农村土地管理的积极性明显提高。珍惜土地资源的观念意识也不断增强，促进了节约集约用地。

目前，德清县已实现农地入市208宗，面积1593.64亩，成交金额4.22亿元，集体收益3.39亿元，惠及农民18万余人。

《 人民日报 》（ 2019年10月21日 02 版）

(责编：杨曦、庄红韬)