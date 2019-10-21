人民时评：数字经济，高质量发展新引擎

中国正积极推进数字产业化、产业数字化，引导数字经济和实体经济深度融合，推动经济高质量发展

数字经济向基层、向农村延伸，正是在打开“下沉市场”的广阔空间，展现着中国经济的巨大潜力

眼前的镜子成为常伴身边的“保健医生”，智能机器人按照主人指令灵活地掌管着客厅，“智能家居”可以自动开启家用电器；“聪明”的汽车行驶在“智能”的路上……在日前召开的2019中国国际数字经济博览会上，一大波正在照进现实的“黑科技”，为与会者带来智能生活的新体验，也展现着数字经济的未来愿景。

习近平主席在给博览会的贺信中指出，“当今世界，科技革命和产业变革日新月异，数字经济蓬勃发展，深刻改变着人类生产生活方式，对各国经济社会发展、全球治理体系、人类文明进程影响深远。”这其中的一个重要方面，就是信息技术和人类生产生活交汇融合，推动数字经济不断发展突破。

当前，网络购物、在线外卖、手机支付等数字化消费场景，早已像柴米油盐一样，进入老百姓日常生活；信息化、智能化改造等数字化融合场景，持续产生着“化学反应”，助力传统行业转型升级。我国的数字经济规模在去年底达到31万亿元，占国内生产总值比重约1/3，已成为经济增长的重要引擎，推动着产业发展不断升级，就业格局更加优化，消费需求持续增长。

数字经济是大势所趋，蓬勃发展的数字经济深刻改变着人类生产生活方式。当前，新一代网络信息技术不断创新突破，数字化、网络化、智能化深入发展，世界经济加快了向数字化转型的脚步。例如，伴随着全球互联网流量从1992年的每天约100GB飙升到2017年的每秒45000GB以上，微软、苹果、亚马逊、腾讯和阿里巴巴等超级数字平台在世界经济中扮演着越来越重要的角色。中国作为世界网络大国和数字经济大国，更加重视发展数字经济，在创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念指引下，正积极推进数字产业化、产业数字化，引导数字经济和实体经济深度融合，推动经济高质量发展。面向未来，一方面要在数字产业化、产业数字化的进程中，创造和拥抱新模式、新业态，将数字经济真正打造成为经济高质量发展新引擎；另一方面，尤其要注重数字经济持续健康发展，让这个新引擎能够持续输出强劲动力，发挥好驱动作用。

数字经济持续健康发展，需要坚持均衡普惠的原则。联合国一份调查报告指出，尽管跨国性数字经济巨头企业发展迅速，但全球目前仍处于数字经济发展初期，互联网连接不足的国家与高度数字化的国家之间差距趋于扩大。在我国，非网民规模仍有5.41亿，其中农村地区非网民占比62.8%。这意味着，进入数字经济时代，仍需加强新一代信息基础设施建设，进一步提升互联网普及率，在拓展“互联网+”应用中不断缩小“数字鸿沟”，让人们共享数字技术的红利。换个角度看，数字经济向基层、向农村延伸，正是在打开“下沉市场”的广阔空间，展现着中国经济的巨大潜力。

数字经济持续健康发展，需要贯彻深度融合的理念。数字经济既要壮大电子商务、云计算、网络安全等数字产业，也要通过推动互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合，创造出产业互联网、智能制造、远程医疗等数字化产业新业态，促进传统产业转型升级，站上数字化高地。例如，经过数字化和智能化改造，一家企业的生产线生产效率提高10%以上，能源利用率提高20%以上，企业的竞争力大为提升。只有数字经济与传统产业互为依托、齐头并进，才能真正驱动产业跃向高层次、经济迈向高质量。

5G通信将打破信息传输的带宽限制，数字技术的驱动引领效应将更加明显，数字经济将不断开辟新赛道。积极抓住全球数字经济快速发展的机遇，发挥制造大国和网络大国的优势，不断提高数字技术研发能力和产业创新能力，数字经济对高质量发展的引擎作用就会更加强劲。

《 人民日报 》（ 2019年10月21日 05 版）

(责编：杨曦、庄红韬)