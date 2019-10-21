“首店经济”，如何延续开门红？

在哪儿开店？这个传统的商业话题，正在成为不少城市关心的发展课题。去北京王府井百货大楼打卡“新奇之旅”，到上海新天地广场亲历“全球首发”，在成都春熙路商圈探寻“时尚密码”……如今，越来越多的“首店”、旗舰店、概念店精彩亮相，不仅成为引领消费潮流、提升消费体验的新场所，也日益发展为激发消费动能的新天地。
“首店”，就是某一品牌在特定区域的首家店面，既可以是知名大牌的“千呼万唤始出来”，也可以是传统老店的涅槃重生。由此催生的“首店经济”，一定程度上实现了品牌美誉度与商圈知名度的双重叠加。在此过程中，商家扩大了品牌价值效益，城市优化了区域资源利用，消费者享有了更多选择，可谓一举多得。
“首店”不只意味着地理位置的首选，而且体现着发展样态的首创。无论是国际品牌的下沉，还是本土品牌的崛起，“首店”凭借区域唯一性、跨界融合的优势，创造出新颖的商业模式，引领新潮的消费趋势。比如，会员制仓储连锁超市给新零售业态带来启发，沉浸式文化体验为餐饮行业打开思路，室内游乐场滑雪场让休闲娱乐打破空间局限。与此同时，在商品的使用价值之外，消费者越来越注重消费体验、消费内涵，这为“首店”提供了广阔的发展空间。
“首店”丰富了消费市场，也为城市发展带来新的可能。纷至沓来的品牌“新面孔”，既能带来看得见的客流、人气，也有助于扩大就业、增加税收。从推出本地口味到定制特色产品，从融入城市元素到植入文化韵味，一些商家在开设“首店”的同时，还积极融入本地市场、突出地域特色，实现了品牌的差异化发展，在一定程度上提升了区域的消费力、创新力和影响力。
现实中，城市在筛选品牌，“首店”也在挑选城市。一个品牌从无到有，反映着一个城市消费市场的敏锐度和成熟度，折射出营商环境的舒适度和开放度。今天，一线城市、沿海发达地区通过对创新品牌和创新业态的政策扶持，已经抢占了先机，但更多的地方正在以更富吸引力的举措加速追赶、梯次跟进。可以说，中国超大规模的市场拥有无限成长潜力，不断优化的营商环境创造着前所未有的机遇，能够为“首店经济”发展提供充足的空间。
当然，在亮相之后，“首店”的发展之路才刚刚起步。当“二店”“三店”进行多维布局，当同质化竞争不断加剧，当消费潮流面临转向，当运营方式出现水土不服……如何将短时的“爆红”转化成持久的“长红”，需要企业、城市和消费者共同求解。面对风险和挑战，致力于提供更具性价比的商品、更优质的服务、更独特的体验，我们才能增进品牌口碑，进一步繁荣“首店经济”。对每一家“首店”来说，也只有遵守规范、融入市场、对接需求、矢志创新，才能始终保持旺盛的生命力。
任何一家“百年老店”，都是由“首店”发展来的。打开视野、放眼长远，把底子打得更厚实一些，“首店经济”就能创造更多商业佳话，实现更好的经济效益和社会效益。
《 人民日报 》（ 2019年10月21日 05 版）
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