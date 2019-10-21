多重利好力撑四季度稳增长

日前，中国经济三季报正式出炉。数据显示，前三季度国内生产总值增长6.2%，主要宏观经济指标保持在合理区间。业内指出，从增速来看，我国经济增速在全球主要经济体里名列前茅。从发展质量来看，经济增长质量得到持续提升，转型升级态势持续发展。从发展势头来看，尽管前三季度呈现增速逐季放缓，但服务业发展、消费回稳、转型升级、政策效果显现等几大国内积极因素，叠加去年同期低基数效应，将支撑四季度经济保持平稳运行，全年经济增速预计将运行在合理区间。
国家统计局国民经济综合统计司司长、新闻发言人毛盛勇18日在国新办新闻发布会上表示，今年以来，在世界经济和国际贸易增长都在放缓的背景下，我国出台了一系列逆周期调节的政策，从前三季度主要经济指标来看，经济运行总体平稳。
从增速本身来看，尽管有所放缓，但是6.2%的增速在全球主要经济体里是名列前茅的。“初步预计，在全球经济总量一万亿美元以上的经济体中，这个速度是最快的。”
从具体的指标来看，主要宏观经济指标仍然保持在合理区间。城镇新增就业在前9月基本实现全年目标，就业形势总体平稳；CPI温和上涨，前9个月累计平均涨幅2.5%；前三季度全国居民人均可支配收入实际增长6.1%，和经济增长速度基本同步，快于人均GDP增长速度；前三季度能耗强度继续下降，清洁能源的生产和使用比例继续提高。
尽管一、二、三季度国内生产总值分别为6.4%、6.2%和6.0%，增速呈现逐季放缓。但目前来看，一些指标已经开始呈现出积极变化，释放向好信号。例如，9月制造业PMI中，新订单指数、生产指数在加快；基础设施投资近两个月均在回升；工业生产者出厂价格PPI9月和8月环比都在上涨；对生产销售影响比较大的汽车生产和销售，近两月降幅呈现收窄态势等。
国泰君安证券首席宏观分析师高瑞东在接受《经济参考报》记者采访时表示，总体来看，投资平稳增长，经济结构不断改善。前三季度，全国固定资产投资共计461204亿元，同比增长5.4%。其中，基础设施建设投资增速3.4%，相对于去年增速提升了1.6个百分点。社零稳定增长，消费升级不断拉动内需市场 。汽车消费逐渐回暖，社零预计在四季度持续回升。
“投资方面更加注重补短板。前三季度，生态保护和环境治理业、教育等短板领域投资同比分别增长40.0%和18.5%，分别比全部投资快34.6和13.1个百分点，为经济高质量发展打下坚实基础。消费方面，升级类消费快速增长，增长质量进一步提高。”中国宏观经济研究院市场与价格研究所副研究员周适对《经济参考报》记者表示。
厦门大学宏观经济研究中心副主任林致远对《经济参考报》记者表示，我国经济增速依然呈现平稳态势。其中，制造业投资增速回落幅度有所收窄，表明稳定制造业投资政策初见成效。9月除汽车以外的社零增速稳定在9%，同时此前的拖累项汽车消费降幅显著收窄5.9个百分点，表明消费市场回归稳定发展。另外，以教育文化娱乐和医疗保健为代表的服务型消费增长迅速，居民消费加速向服务消费转型。
展望下一阶段，业内专家指出，尽管外部存在不确定性，但是国内确定性的支撑因素较多。叠加去年同期低基数因素，将支撑四季度经济保持平稳运行，全年经济增速预计将运行在合理区间。
毛盛勇指出，下一步，要把稳增长、保持经济运行在合理区间放在更加突出的位置，进一步向改革开放创新要动力，从拓宽国内市场需求挖潜力，以改善民生为导向培育新的有效投资和消费需求，增强经济发展韧性，顶住经济下行压力，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，促进经济持续健康发展。
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