原标题：持续深化改革 推动经济行稳致远

最新数据显示，今年前三季度我国GDP同比增长6.2%。分季度看，一季度同比增长6.4%，二季度增长6.2%，三季度增长6.0%。展望四季度乃至明年，经济下行压力依然不小，但考虑到国家全力实现“六稳”的决心，逆周期调节将进一步加码，以及不断释放的制度性红利，都将为我国经济行稳致远提供有力支撑。

总体看，前三季度经济运行继续保持在合理区间，延续总体平稳、稳中有进发展态势。分产业看，三季度仅第三产业增速较二季度小幅回升，第一产业和第二产业增速均有不同程度的回落；从“三驾马车”看，投资、消费和进出口整体回落，其中房地产投资维持高位且有望继续保持较强韧性，逆周期调节下基建投资连续温和回升，受制于内外需走弱制造业投资表现疲软，消费仍是经济增长的主贡献，出口则主要是被贸易摩擦和全球外需下滑拖累。

从全球范围来看，中国经济增速依然亮眼。一方面，今年以来全球经济和国际贸易都显著放缓，诸多外部扰动对我国经济的负面影响逐步显现，前三季度我国经济仍能保持在合理区间，实属难能可贵、来之不易。另一方面，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济增速下台阶其实是经济规律的自然体现，更何况眼下6%左右的增速仍然高居全球主要经济体之首。

不过，必须清醒地认识到我国经济转型和换挡过程中面临的压力，包括经济增长尚未摆脱对房地产和基建的强依赖，货币传导机制不够通畅，区域间发展失衡仍较为明显，民营经济活力有待进一步激发，体制机制效率有待进一步提升等等。

办法总比困难多。综合下半年一系列会议精神来看，我国将继续加大逆周期调节力度，做好政策协调联动，加强预调微调，全力实现“六稳”，确保经济运行在合理区间。具体对策上，会继续实施好稳健的货币政策，发力点为疏通货币政策传导机制和切实降低企业融资成本；财政政策会继续提力增效，用好用活专项债，加快补短板、调结构、惠民生重大项目建设，进一步降低企业负担；进一步统筹区域协调发展战略，发挥好、利用好中心城市和城市群的优势，做好做实上海临港自贸区、深圳先行示范区等新的区域新政；全力打好产业基础高级化、产业链现代化的攻坚战，以自主可控、安全高效为目标，打造具有战略性和全局性的产业链。

尤为关键的是，近年来我国不断深化改革，包括国企改革、金融供给侧结构性改革、财税制度改革等。展望未来，随着改革的持续深入，潜在的制度性红利将不断释放，这将为我国经济行稳致远提供有力支撑。

(责编：杨曦、庄红韬)