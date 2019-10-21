原标题：为消费者带来更多前沿体验

进博会，不仅是全球各行业领先企业交流互鉴的平台，也成为见证中国消费升级、国民生活质量提高的大舞台。2018年首届进博会的服装服饰及日用消费品展区意向采购金额达33.7亿美元。今年该展区扩容升级，更名为品质生活展区。展览面积6.3万平方米，有来自86个国家和地区的880家展商确认参展。除了既有的家具及家居用品、美妆及日化用品、服装及服饰配件三大板块外，今年展区将新辟母婴及儿童用品板块，并专设高端消费品专区和宝玉石专区。

连续两年，美妆集团欧莱雅都是首批确认参展进博会的企业，并担任进博会参展商联盟副主席单位。“带上世界来宠你”是今年欧莱雅的参展主题。欧莱雅中国首席执行官费博瑞表示，希望在进博会打造一个典范性的“新消费”体验空间，让消费者在零距离接触全球尖端美妆风尚的同时，更可以探见美妆“新科技”将梦想照进现实的美好未来。费博瑞说，“在进博会这样一个推动共建开放型世界经济的大舞台上，我们也期望能发扬全球本土化标杆企业的‘新格局’，启发更多人拥抱正在成为全球机遇的中国机遇”。

进博会展览部品质生活展区负责人高萍介绍，品质生活展区整个馆今年比去年更好看了。无论是展品品质、展商数量，还是首发的新品数量，都比去年有较大提升。“今年我们增加了很多定制元素，所以在现场能看到很多个性化的展品。”高萍说。

“定制”将是本届进博会品质生活展区的一大关键词。韩国化妆品集团爱茉莉太平洋虽然也是第二次参加进博会，但依旧在如何给消费者提供更好体验上下足了功夫。升级版3D打印面膜、先诊断后护理的智慧美容仪、个性化香味的兰芝定制唇膜……这些最新的“量肤定制”，将在以“亚洲智慧，致美未来”为主题的展位，让消费者个性化的美妆体验更丰富。

爱茉莉太平洋集团方面表示，首届进博会是集团在中国第一次全方位地展示在创新科技、凝聚亚洲智慧的品牌和产品以及可持续发展经营成果上的多维度形象，展台吸引了高达19万人次的参观流量。因此，集团对于参加第二届进博会有了更大的信心，期待通过展现“亚洲之美”的优质产品和创新技术，为中国消费者带去更加多元化的选择和美妆体验。

“参展首届进博会以来的这一年，我们在中国布局了80家乐高品牌零售店，品牌零售店渗透到更多的二三线城市。我们深刻地感受到中国市场发展的潜力，消费升级带来的巨大动力。”正在积极备展第二届进博会的乐高集团高级副总裁兼中国区总经理黄国强表示，第二届进博会，乐高集团不仅会带来全系列的产品及多元化的玩乐体验，还会特别展示为进博会定制的乐高积木颗粒模型，并发布最新产品，希望能够为大家带来更多惊喜。

今年是宝洁集团第一次参加进博会，也是宝洁进入中国30多年后的又一个全新尝试。据介绍，宝洁集团将在品质生活展区设置以“美好生活实验室——解码未来”为主题的展位，公司旗下十大品类、70余个品牌产品和高端、高品质的产品将集中亮相展会，多款产品也将在此进行中国首秀。

美国运动休闲品牌斯凯奇也是首次参加进博会，在“舒适，我的打开方式”为主题的展馆，设置运动功能、生活休闲、时尚潮流、儿童四大区域，分别展示其品牌的四大产品线，为消费者提供适合不同生活场景的穿着体验。“以参加进博会为契机，我们将在产品设计和材质上不断创新突破，为消费者研发更出色的产品。”斯凯奇中国市场及店铺发展部副总裁张睿妍对于参加本届进博会充满期待。

(责编：杨曦、庄红韬)