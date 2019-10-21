原标题：三季度全国地价增速环同比双双放缓

近日，中国国土勘测规划院城市地价动态监测组发布《2019年第三季度全国主要城市地价监测报告》。报告显示，今年第三季度全国总体地价水平环比、同比增速均放缓。其中，住宅地价同比增速连续六个季度放缓。

根据全国城市地价动态监测系统的最新数据，2019年第三季度，从环比看，全国105个主要监测城市总体地价增速较上一季度下降0.07个百分点，为1.06%。其中，综合、商服、住宅地价环比增速由升转降，工业地价环比增速则由降转升。综合、住宅地价保持低速增长，商服、工业地价增速变化平稳。

从同比看，全国主要监测城市总体地价水平较去年同期增长4.20%，增速较上一季度下降0.42个百分点。其中，住宅地价同比增速连续六个季度放缓，但仍快于其他用途，综合、商服地价同比增速连续五个季度放缓，工业地价同比增速由降转升。

报告指出，36个重点监测城市同比增速连续七个季度放缓。长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区三大重点区域住宅地价环比、同比增速均有所下降，东、中部地区住宅地价环比增速转升为降，东、中、西部地区各用途地价同比增速回落。一二三线城市商服、住宅地价环比、同比增速均放缓，工业地价环比增速回升。

第三季度，全国主要监测城市中，综合地价环比上涨的城市91个，比上一季度减少10个，其中，58个城市涨幅收窄，比上一季度增加21个。一线城市当中，北京市、广州市、深圳市住宅地价同比增速放缓，上海市住宅地价同比负增长。

央地政策持续从紧，坚持房地产调控不放松。此外，居住保障和租赁市场培育方面，地方加快落实政策要求。杭州市、济南市、佛山市加快城镇老旧小区改造；北京市首个完成利用集体建设用地试点建设共有产权房的项目供地；南京市、长春市、合肥市、南宁市等地进一步要求加快培育发展住房租赁市场；深圳市多渠道增加租赁住房供应，稳定住房租赁价格。

报告分析认为，受调控政策影响，三季度房地产市场整体热度有所缓解。住宅用地市场需求面收窄，住宅地价环比增速由升转降。

针对2019年四季度地价情况，报告预测，未来国内宏观政策进一步落地，国民经济继续保持总体平稳，房地产市场调控力度持续。预计主要监测城市地价整体保持低速增长，各用途间增速差异或缩小，热点城市住宅用地市场保持趋稳态势。

(责编：杨曦、庄红韬)