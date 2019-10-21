最高人民检察院、国家市场监督管理总局、国家药品监督管理局日前宣布，一场落实食品药品安全“四个最严”要求的专项行动正式于2019年9月至2020年12月在全国联合开展。其中明确提出，将对“网红食品”安全违法行为重拳出击。
网民指出，“网红食品”规模扩张速度超出想象，产能瓶颈可能导致企业在食品安全管理水准上的松懈，产生不合格产品。当前，对“网红食品”还缺乏明确的法律法规来规范，需要创新监管手段，用常态化监管筑牢“网红食品”安全防线。
网民“雨馨”表示，从目前情况看，“网红食品”攻城略地，主要通过天花乱坠的营销宣传，这让部分夸大其词的注水广告大行其道。
网民“钟凯”认为，对“网红食品”要有包容的心态，鼓励其创新，但食品安全的底线不容触碰，对违法违规行为要坚持零容忍，对“擦边球”敲打警告，不能允许“网红食品”游离在监管之外。
据报道，对于此次专项行动，多家平台都作出回应：淘宝直播表示欢迎市场监管总局对于此类行业乱象进行整治；快手建立了三审制度，上线了一整套审核体系；蘑菇街称也将积极配合监管部门工作，进一步完善相关管理机制。
网民“杜卫东”指出，要建立一套针对“网红食品”的常态化监管机制，增加定时抽检和随机检查的监督频次，切实落实互联网平台主体责任。同时，相关部门应制定相应的食品产品标准、生产经营卫生规范以及配套检测方法等标准，规范行业发展。
网民“王红峰”也认为，只有坚持“网红食品”安全日常监管与专项整治相结合，才能筑牢“网红食品”的安全防线，确保“网红食品”“红”得健康、“红”得长久。
（记者 李奕蕾 整理）
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